Incendi in Spagna e Francia causano oltre 230mila sfollati e due morti: il record storico di Avila

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’ondata devastante di incendi boschivi sta flagellando l’Europa sud-occidentale, mettendo a durissima prova le squadre di soccorso tra Francia e Spagna. Le temperature estreme e la forte siccità hanno alimentato molteplici roghi di vaste proporzioni, costringendo le autorità locali a disporre evacuazioni di massa per tutelare la popolazione civile. In totale risultano oltre 200mila sfollati e due vittime.

Incendi in Spagna e Francia: cosa sta succedendo

Come riporta ANSA, la situazione appare particolarmente critica nel dipartimento francese della Gironda e in diverse comunità autonome spagnole, dove il fuoco sta divorando intere foreste.

Nel sud-ovest del territorio transalpino, il vasto incendio boschivo che devasta la regione ha già consumato oltre 42mila ettari di vegetazione, arrivando a minacciare da vicino i sobborghi della città di Bordeaux.

La prefettura ha coordinato l’allontanamento cautelativo di circa 220mila persone, disponendo la chiusura di un lungo tratto della fondamentale autostrada A63 verso il confine.

La compagnia ferroviaria Sncf ha comunicato la contestuale sospensione dei collegamenti a sud del capoluogo in direzione di Arcachon e Dax, per evitare che i convogli attraversino le zone invase dal denso fumo.

Il triste record di Avila

Oltreconfine, la situazione non è meno drammatica. L’incendio boschivo divampato a Burgohondo, nella provincia di Avila, ha incenerito circa 50mila ettari, diventando ufficialmente il rogo più esteso mai registrato nella storia del Paese.

La ministra per la Transizione ecologica della Spagna Sara Aagesen e i reparti dell’Unità militare per le emergenze coordinano i complessi interventi tra la Comunità di Madrid e la provincia di Toledo, dove il fronte del fuoco ha raggiunto un perimetro di ben 280 chilometri.

Complessivamente, sul suolo spagnolo sono già andati distrutti 153mila ettari dall’inizio dell’anno.

La situazione della Comunità Valenciana

Anche la Comunità Valenciana vive ore drammatiche a causa dei roghi fuori controllo, definiti dalle autorità locali oltre ogni attuale capacità di contenimento da parte dei pompieri.

Nella cittadina di Manises si registra purtroppo un decesso, con la vittima rinvenuta all’interno di una vettura precipitata in un burrone durante le fasi più concitate dei roghi.

I soccorritori hanno disposto l’evacuazione cautelare di almeno 15mila persone, mentre le strutture sanitarie della zona segnalano diversi ricoveri d’urgenza per intossicazioni da fumo e ustioni.