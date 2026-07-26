Incendi tra il Gargano e il Molise, turisti evacuati via mare dalla guardia costiera e paura in una Rsa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una serie di incendi sta colpendo il Gargano tra Vieste e Peschici, oltre alle zone confinanti del Molise. Il rogo più vasto è quello di località Pile Fraballe, nel comune di Peschici, che ha provocato la chiusura della litoranea per Vieste. Alcuni hotel e lidi sono stati lambiti dal fuoco. Nel Basso Molise una Rsa è stata evacuata in via precauzionale.

Incendio sul Gargano tra Vieste e Peschici

Due Canadair sono in azione sui cieli di Vieste e Peschici per cercare di domare il rogo. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco con le autobotti, oltre al personale della protezione civile. Alcuni turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge a bordo delle imbarcazioni della guardia costiera.

Al momento non risultano persone ferite né vittime, ma la paura è tanta. La colonna di fumo è visibile a decine di chilometri di distanza.

ANSA

Turisti evacuati dalla guardia costiera

L’incendio è divampato nella tarda mattinata in località Pile Fraballe, interessando un’ampia area di macchia mediterranea e pini d’Aleppo. Secondo il sindaco di Peschici, Luigi d’Arenzo, il rogo è stato circoscritto ma continua a destare preoccupazione, tanto da rendere necessario l’impiego di mezzi aerei.

Alimentato dal forte vento, l’incendio si è esteso fino alla zona di Baia Zaiana, lungo la litoranea garganica. Un elicottero dei vigili del fuoco ha già effettuato diversi lanci d’acqua, mentre è atteso anche l’arrivo di un Canadair da Roma. Nella zona si trovano una decina di abitazioni rurali che, al momento, non risultano coinvolte dalle fiamme.

In mare mezzi della guardia costiera stanno facendo salire a bordo i turisti lungo la litoranea tra Peschici e Vieste, sul Gargano, dove l’incendio ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il Comune di Peschici fa sapere che “è stato aperto l’edificio delle Scuole Elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro”.

Incendi anche nel Basso Molise e a Gallipoli

La situazione è critica anche lungo la costa del Basso Molise, al confine con il Gargano, dove è in corso un vasto rogo alimentato dal caldo e dal forte vento di libeccio. Le fiamme hanno rapidamente aggredito la vegetazione spontanea, avvicinandosi ad alcune aree abitate e turistiche.

Per precauzione sono stati evacuati turisti da campeggi e stabilimenti balneari, mentre 21 anziani ospiti della Rsa Villa San Gerardo sono stati trasferiti in una chiesa e nei locali parrocchiali. Fiamme anche nella parte meridionale della Puglia, a Gallipoli, dove si fa il bilancio dei danni provocati dall’incendio divampato due giorni fa nella zona di Rivabella: sei ettari tra pineta e macchia mediterranea sono andati distrutti, mentre un lido è stato completamente devastato dalle fiamme.

Il sindaco Flavio Fasano ha espresso solidarietà ai residenti della zona Dune, ai turisti evacuati e ai titolari dell’Holiday Beach, la cui struttura è stata gravemente colpita dall’incendio.