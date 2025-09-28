Incendia la casa della fidanzata a Torino, era stato arrestato per averla picchiata durante una lite

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato per aver dato fuoco a un appartamento di una casa popolare di Torino, dove abitava la fidanzata. Nel rogo non ci sono state vittime, ma sei persone sono rimaste intossicate. Il giovane era stato arrestato solo due giorni prima per maltrattamenti nei confronti della ragazza.

Incendia l’appartamento della fidanzata a Torino

La polizia di Torino ha arrestato un giovane cittadino della Guinea di 25 anni, accusato di aver dato fuoco a un appartamento di un palazzo popolare della città, in cui abitava la fidanzata.

A riportarlo è il Corriere di Torino. I fatti sono avvenuti tra il 25 e il 26 settembre, ma inizialmente l’incendio era stato attribuito a una causa accidentale. Nel rogo sono rimaste intossicate sei persone, tra cui un ragazzo di 14 anni.

123RF Vigili del fuoco

Successivamente, però, sarebbero emerse diverse testimonianze che parlavano di un uomo che si sarebbe allontanato, attorno all’una di notte, dal luogo dell’incendio con in mano un cannello bruciatore.

La versione del 25enne e le indagini

Il 25enne arrestato ha ammesso di essersi recato nell’appartamento incendiato la sera del 25 settembre, ma soltanto per recuperare i suoi effetti personali. Fino a due giorni prima, infatti, anche lui abitava lì.

Le telecamere di sorveglianza della zona confermerebbero questa visita, ma avrebbero ripreso il ragazzo recarsi presso l’abitazione altre due volte nelle ore successive.

Nella prima avrebbe litigato con il proprietario di casa. Nella seconda si sarebbe recato all’appartamento munito di liquido infiammabile e di cannello bruciatore, per appiccare l’incendio.

L’arresto due giorni prima dell’incendio

La ragione per cui il giovane accusato di aver incendiato l’appartamento a Torino non abitava più nella casa sarebbe stata un altro arresto a suo carico, avvenuto martedì 23 settembre.

Il 25enne era stato arrestato dalla polizia del capoluogo piemontese a seguito di una lite con la sua fidanzata, con le accuse di maltrattamenti nei confronti di lei e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice per le indagini preliminari lo aveva però rimesso in libertà nella mattinata di giovedì 25 settembre, con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Poche ore dopo, il 25enne avrebbe dato fuoco all’appartamento in cui viveva la ragazza.