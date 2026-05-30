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Eseguito un arresto per minacce e resistenza a pubblico ufficiale nella serata di venerdì a Sarezzo (Brescia): un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver dato fuoco a diversi oggetti nel giardino della propria abitazione e aver minacciato i soccorritori intervenuti.

Minacce e resistenza durante l’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella serata di venerdì, quando una chiamata al 112 ha richiesto l’intervento dei militari della Stazione di Gardone Val Trompia presso una proprietà privata a Sarezzo. La segnalazione riguardava un uomo in evidente stato di alterazione che stava distruggendo suppellettili e aveva appiccato il fuoco a una lavatrice e ad altri oggetti nel giardino di casa.

All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo – un cittadino italiano classe 77, con precedenti – ha iniziato a rivolgere minacce sia ai militari che al personale sanitario del 118 e ai Vigili del fuoco, intervenuti per domare l’incendio. L’uomo si è armato di una mazza da carpentiere di grosse dimensioni, rendendo necessario l’intervento di ulteriori rinforzi.

Coordinamento tra Carabinieri, Radiomobile e Polizia Locale

Grazie al supporto di un equipaggio della Radiomobile della Compagnia di Gardone e della Polizia Locale della Valle Trompia, le forze dell’ordine sono riuscite a contenere e immobilizzare l’uomo. Questa azione ha permesso ai Vigili del fuoco di spegnere le fiamme che rischiavano di propagarsi ulteriormente all’interno della proprietà.

Trasporto in ospedale e accertamenti sanitari

L’uomo, una volta posto in stato di arresto e sedato dal personale sanitario, è stato trasportato per accertamenti medici presso il Pronto Soccorso degli Spedali Civili. Attualmente si trova in attesa del rito direttissimo, come previsto dalla procedura per i casi di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

IPA