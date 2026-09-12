Incendiata la sede di CasaPound a La Spezia, Luca Marsella parla di "terrorismo della mafia antifascista"

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Nella notte tra venerdì 11 settembre e sabato 12 un incendio ha devastato il rock pub L’Olandese Volante di La Spezia, in via Genova 288, dove aveva sede la delegazione locale di CasaPound. A denunciare l’accaduto è lo stesso movimento neofascista attraverso il canale Telegram ufficiale, dove chiede una “condanna politica trasversale” e parla di “attacco terroristico della mafia antifascista“.

Incendiata la sede di CasaPound a La Spezia

Come anticipato, l’accaduto è stato denunciato dagli stessi militanti di CasaPound attraverso il canale Telegram. I fatti risalgono alla notte tra l’11 e il 12 settembre, quando un incendio scoppiato in via Genova 288, a La Spezia, ha devastato il rock pub L’Olandese Volante, sede della delegazione locale del movimento neofascista.

CasaPound, quindi, chiede una “condanna politica trasversale contro un clima di tensione” che sarebbe stato alimentato anche “dalla sinistra istituzionale”.

Come riporta Repubblica, citando le informazioni del movimento, il pub è un punto di riferimento per l’estrema destra locale da almeno sei anni, per questo il movimento ha proposto una raccolta fondi.

Le fiamme hanno tenuto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento fino all’alba di sabato 12 settembre. Per il momento non è nota la natura del rogo, anche se la Questura di La Spezia non esclude che si tratti di un gesto doloso.

Luca Marsella condanna la “mafia antifascista”

In un video pubblicato sui suoi canali social e su Telegram, Luca Marsella, portavoce di CasaPound, comunica che “la natura dolosa dell’incendio è già stata confermata“.

Quindi Marsella parla di “attentato terroristico della mafia antifascista” e annuncia che “non faremo nessun passo indietro davanti ai metodi mafiosi e alle connivenze dell’antifascismo militante”. Per il momento la Questura indaga ancora sull’accaduto.

CasaPound nel mirino di Piantedosi

Nel frattempo, CasaPound ha risposto al piano firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per lo sgombero della sede principale di via Napoleone III, nel quartiere Esquilino di Roma.

Come riporta il Corriere della Sera, Luca Marsella ha riferito che il movimento ha “chiesto la regolarizzazione“, proponendo al Demanio l’accordo su un “canone congruo”. In pratica, CasaPound si rende disponibile a pagare un affitto e gli occupanti passeranno, così a inquilini. L’occupazione ha avuto inizio il 27 dicembre 2003.