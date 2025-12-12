Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Si è conclusa con tre arresti per combustione illecita di rifiuti un’operazione condotta dai Carabinieri nella zona industriale di Tossilo (Sardegna). Due uomini di 54 anni e 51 anni e una donna di 46 anni sono stati sorpresi mentre appiccavano il fuoco a un grande cumulo di rifiuti, tra cui materiali pericolosi. L’intervento è stato reso necessario anche per l’inasprimento delle pene previsto dal cosiddetto “decreto terra dei fuochi”.

Operazione dei Carabinieri nella zona industriale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella zona industriale di Tossilo, nel territorio di Macomer. I militari dell’Aliquota Radiomobile sono stati attirati da una densa colonna di fumo nero che si alzava dall’area, segnalando un possibile rogo di materiali sospetti. Giunti sul posto, hanno scoperto i tre indagati intenti a bruciare un ingente quantitativo di rifiuti, tra cui frigoriferi, cucine a gas e altri oggetti composti da plastica, legno e vetro.

La scoperta e l’intervento dei Vigili del Fuoco

La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. I Carabinieri hanno quindi posto sotto sequestro la zona interessata dal rogo, per impedire ulteriori danni ambientali e garantire la raccolta delle prove necessarie alle indagini.

Arresto in flagranza e quadro normativo

Per i tre soggetti è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di combustione illecita di rifiuti pericolosi e non. L’operazione si inserisce in un contesto normativo che, grazie al cosiddetto “decreto terra dei fuochi”, ha previsto un inasprimento delle pene per chi si rende responsabile di questi reati, riconoscendo la gravità delle conseguenze per la salute pubblica e l’ambiente.

