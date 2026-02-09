Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Effettuato un arresto dai Carabinieri di Castel Gandolfo, che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura. Un uomo di 46 anni, originario dei Castelli Romani, è stato raggiunto dalla misura cautelare perché gravemente indiziato del danneggiamento seguito da incendio di 6 mezzi di una società cooperativa di Ariccia, appaltatrice per la raccolta dei rifiuti nel comune di Castel Gandolfo. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il movente sarebbe legato a dissidi personali con la moglie, dipendente della società colpita.

L’indagine e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine è stata condotta dai militari della Stazione di Cecchina tra i mesi di gennaio 2024 e novembre 2025. Gli investigatori hanno utilizzato sia metodi tradizionali sia attività tecniche, riuscendo così a ricostruire un quadro indiziario solido e coerente riguardo al movente e alla dinamica dell’evento criminoso.

L’episodio risale al pomeriggio del 31 dicembre 2023, quando 6 mezzi appartenenti a una società cooperativa con sede operativa nel comune di Ariccia sono stati danneggiati e dati alle fiamme. Inizialmente, il fatto era stato considerato di natura accidentale dagli addetti ai lavori, ma i successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di individuare gravi elementi indiziari a carico del 46enne.

Il movente: una ritorsione personale

Le indagini hanno evidenziato che il presunto responsabile avrebbe agito per motivi personali. In particolare, il gesto sarebbe stato una ritorsione nei confronti del management aziendale della società cooperativa, a causa di dissidi con la moglie, dipendente della stessa azienda. Questo elemento ha rappresentato un punto centrale nell’attività investigativa, che ha portato all’emissione della misura cautelare.

La misura cautelare e la posizione dell’indagato

L’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura locale. Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo all’uomo, originario dei Castelli Romani.

