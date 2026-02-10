Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato il responsabile degli incendi dolosi che hanno terrorizzato la città: un uomo di circa 45 anni residente a Biella è stato identificato e denunciato dopo aver confessato di aver appiccato il fuoco a numerose autovetture senza alcuna motivazione specifica, ma solo per soddisfazione personale.

Auto incendiate a Biella

Le indagini sono partite a seguito del primo episodio avvenuto a fine gennaio, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che avevano avvolto tre autovetture parcheggiate in vicolo Galeazzo.

Fin da subito gli investigatori hanno escluso l’ipotesi di un guasto accidentale, sospettando invece la mano di un piromane.

Pochi giorni dopo il primo rogo un altro incendio ha coinvolto diversi veicoli in via Marconi. Questo secondo episodio ha dato una svolta decisiva alle indagini, permettendo agli agenti di restringere il campo dei sospetti.

Grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina e alle testimonianze raccolte da alcuni cittadini, il cerchio si è stretto attorno a un uomo di circa 45 anni residente proprio a Biella.

La confessione e le motivazioni

L’uomo, messo di fronte alle prove raccolte dagli inquirenti, ha ammesso le proprie responsabilità. Portato in Questura, ha confessato di essere l’autore degli atti incendiari spiegando nel dettaglio le modalità con cui dava fuoco alle autovetture.

Ha inoltre dichiarato di non conoscere i proprietari dei veicoli presi di mira e di non aver agito per vendetta o altri motivi personali: i reati sarebbero stati commessi unicamente per provare una personale soddisfazione nell’appiccare il fuoco.

L’uomo è stato denunciato per incendio doloso e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione della Polizia di Biella ha così posto fine a una serie di episodi che avevano generato paura e preoccupazione tra i cittadini, restituendo sicurezza alle strade della città.

IPA