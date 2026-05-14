Incendiava sacchi di rifiuti nella "terra dei fuochi", arrestato un 60enne: il video dell'operazione

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Nell’ambito dei controlli straordinari nella “Terra dei Fuochi” e nelle aree bonificate all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio dal Commissario Unico i Carabinieri Forestali del Reparto Parco Nazionale del Vesuvio e del Nucleo Parco di Boscoreale grazie all’utilizzo di telecamere ad alta definizione hanno individuato e proceduto all’arresto, in flagranza differita, di un uomo di 60 anni, residente nei paesi vesuviani che nella giornata di lunedì scorso, alle ore 18, circa ha incendiato a Terzigno 20 sacconi di rifiuti di varia natura tra cui plastiche e rifiuti urbani utilizzando un ordigno incendiario lanciato dalla propria auto. I rifiuti nei giorni tra il 30 aprile ed il 5 maggio sono stati sversati da tre soggetti italiani, residenti sempre nei paesi vesuviani di età compresa tra i 35 ed i 70 anni utilizzando l’auto di uno di questi. Sono stati denunciati. Ritirata anche la patente del conducente dell’auto utilizzata per lo sversamento illecito dei rifiuti.