Incendio a Battipaglia vicino Salerno distrugge un caseificio, allarme per i fumi: accertamenti dell'Arpac

Un incendio divampato nella zona industriale di Battipaglia, in provincia di Salerno, ha seriamente danneggiato un caseificio di recente realizzazione, compromettendone le attività. Il rogo, originatosi tra le sterpaglie, ha destato preoccupazione ma i primi monitoraggi dell’Arpac non hanno segnalato superamenti dei limiti nell’aria. La sindaca Francese ha annunciato misure di sostegno all’attività colpita.

Incendio a Battipaglia, distrutto caseificio

L’incendio si è sviluppato domenica 24 agosto nella zona industriale di Battipaglia, in provincia di Salerno, traendo origine da alcune sterpaglie per poi estendersi e raggiungere il caseificio Giffoniello, situato tra via Bosco II e via Spagna, causando gravi danni alla struttura e fermando la produzione.

Allertati immediatamente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alla Protezione Civile e alle forze dell’ordine per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre sulla causa scatenante del rogo restano in corso gli accertamenti.

Monitoraggio dell’aria di Arpac

Su richiesta dei Vigili del Fuoco, i tecnici dell’Arpac – Dipartimento di Salerno sono giunti sul posto e hanno installato diversi campionatori mobili per verificare la qualità dell’aria.

Due dispositivi ad alto flusso sono stati collocati in via Filigardi, a circa 300 metri dal punto dell’incendio, al fine di rilevare polveri sottili e altre sostanze nocive.

Contestualmente sono stati analizzati i dati delle stazioni fisse più vicine: quella dello Stir di Battipaglia, situata a 1,6 km, e quella della rete regionale presso la villa comunale di via Belvedere, a 3,2 km di distanza.

Le misurazioni relative a Pm10, Pm2.5, benzene, toluene, xilene e ossidi di azoto non hanno evidenziato superamenti dei limiti di legge, garantendo quindi valori ritenuti nella norma.

I danni al nuovo caseificio

Il caseificio colpito dalle fiamme aveva aperto i battenti da pochissimo: era una struttura moderna, appena inaugurata e ormai già gravemente compromessa dall’incendio con la conseguente sospensione dell’attività produttiva.

Il rogo ha inoltre interessato un’altra azienda nelle vicinanze, la Sanella s.r.l., mentre è stato evitato che le fiamme raggiungessero le altre attività circostanti.

La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha manifestato piena vicinanza all’imprenditore e ai dipendenti, annunciando possibili azioni mirate a sostegno dell’attività.

“Si tratta di una attività appena realizzata ed all’avanguardia, in un settore come quello caseario che rappresenta una delle ricchezze del nostro territorio e che dà lavoro a diverse persone” ha sottolineato Francese. “L’amministrazione comunale valuterà, sulla base della normativa e dei regolamenti comunali, tutte le strade per venire incontro alle esigenze immediate dell’imprenditore e consentire la rapida ripresa della attività casearia”.