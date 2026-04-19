Incendio a Beinasco, distrutto il capannone della Speed Service: evacuate le palazzine nei dintorni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Maxi incendio a Beinasco, nei pressi di Torino. Un rogo è divampato all’interno del capannone della ditta Speed Service, in via Monginevro. Un’alta colonna di fumo nero, visibile anche da Torino, si è alzata in cielo. Il custode dell’azienda è rimasto intossicato, sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco.

Incendio a Beinasco, fumo visibile da Torino

L’incendio è divampato nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile, a Beinasco. Secondo i primi riscontri, all’interno del capannone si trovavano diversi mezzi della ditta di trasporto merci. I testimoni hanno raccontato di esplosioni sentite dall’esterno, probabilmente causate dagli pneumatici.

La ditta Speed Service si trova poco lontano dal cimitero di Beinasco, al confine con il territorio comunale di Orbassano.

ANSA

Fiamme nella Speed Service di Beinasco, vigili in azione

Per domare le fiamme sono giunte sul posto sette squadre dei vigili del fuoco. A scopo precauzionale sono stati evacuati alcuni edifici nel raggio di 50 metri dal luogo dell’incendio. Si tratta delle palazzine ai civici 13,15 e 17 di via Monginevro, a Beinasco.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e il sindaco Daniel Cannati, che ha dato una mano nell’avvertire i residenti. Anche nella vicina via Dolci è scattata l’evacuazione, che ha coinvolto anche alcune persone disabili, che sono state trasferite con un’ambulanza.

All’interno dell’ex biblioteca comunale è stato allestito un punto di raccolta per fornire assistenza.

Il sindaco di Beinasco ai residenti: “Non aprite le finestre”

Il primo cittadino di Beinasco ha scritto su Facebook per invitare i cittadini a “restare con le finestre chiuse se si abita in zona, e ad evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare”.

Il sindaco ha inoltre fatto sapere che sul posto sono giunti i tecnici dell’Arpa per eseguire i primi accertamenti sulla qualità dell’aria. “Il piano di protezione civile è attivo, e sono sul posto polizia, carabinieri e Croce Rossa”, ha aggiunto il sindaco.

A quanto pare, all’interno della Speed Service non c’erano dipendenti nel momento dell’incendio. Secondo le prime informazioni raccolte, il custode della ditta sarebbe rimasto lievemente intossicato a causa del fumo causato dall’incendio che, per tutta la mattinata, è stato ben visibile anche da Torino.