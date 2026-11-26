Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un vasto incendio divampato nella notte in un condominio di via Corticella a Bologna ha provocato quattordici feriti intossicati dal fumo, tre dei quali in gravi condizioni, coinvolgendo anche alcuni bambini. I Vigili del Fuoco hanno evacuato circa cinquanta residenti dall’edificio dichiarato inagibile, mentre il Comune ha sistemato in albergo cinque nuclei familiari rimasti senza alloggio.

Paura nella notte a Bologna, incendio in un condominio di via Corticella

Momenti di paura nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2026 nella zona nord di Bologna, dove intorno alle 2:20 un grosso incendio è divampato all’interno di un condominio di via di Corticella. Le fiamme, partite dal piano terra per cause ancora in fase di accertamento, si sono propagate rapidamente lungo il vano scale invadendo di fumo denso tutti gli appartamenti fino ai piani superiori.

Sul posto sono intervenute otto squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale dotate di autobotte, autoscala e carro autorespiratori, insieme agli agenti della Polizia di Stato, ai Carabinieri del Radiomobile e alla Polizia locale.

X@Vigili del Fuoco

I soccorritori hanno lavorato a lungo per domare il rogo e portare all’esterno circa cinquanta residenti, utilizzando sia le scale interne invase dai fumi sia le autoscale esterne, mettendo in salvo anche diversi bambini molto piccoli.

Il bilancio dei feriti e l’intervento dei sanitari del 118

Il bilancio sanitario dell’emergenza conta quattordici persone rimaste intossicate dall’inalazione di fumo, con l’impiego di dodici mezzi del 118 e l’allestimento di un presidio medico esterno.

Tre feriti versano in gravi condizioni: tra loro figura anche un residente colto da arresto cardiaco e rianimato direttamente sul posto dai soccorritori prima del trasferimento d’urgenza in ospedale.

I pazienti che hanno necessitato di cure ospedaliere sono stati distribuiti tra l’Ospedale Maggiore, dove due persone sono ricoverate nel reparto di rianimazione, il Sant’Orsola e il centro iperbarico di Ravenna.

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