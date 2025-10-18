Incendio a bordo di un aereo Air China, batteria esplode nel bagaglio a mano dentro la cappelliera: il video

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Attimi di paura a bordo di un aereo Air China diretto in Corea del Sud, dopo che una batteria al litio ha preso fuoco all’interno di un bagaglio a mano. L’incidente è avvenuto sul volo CA139, partito da Hangzhou e diretto a Incheon, l’aeroporto internazionale di Seoul. Il video che mostra la cappelliera avvolta dalle fiamme è immediatamente divenuto virale.

Incendio a bordo di un volo Air China

Secondo quanto comunicato dalla compagnia aerea sul social media cinese Weibo, “una batteria al litio in un bagaglio a mano riposto nella cappelliera ha preso fuoco spontaneamente”.

L’equipaggio è intervenuto immediatamente seguendo le procedure di emergenza, riuscendo a contenere le fiamme senza che si registrassero feriti.

Panico a bordo e atterraggio d’emergenza

Alcuni passeggeri hanno sentito puzza di fumo e, insospettiti, hanno aperto la cappelliera assistendo all’incendio. Il personale di bordo è intervenuto cercando di domare il fuoco con gli estintori.

Le immagini pubblicate dal media Jimu News mostrano chiaramente un passeggero che tenta di aiutare l’equipaggio nel contenimento dell’incendio.

Il comandante ha deciso di deviare il volo verso lo Shanghai Pudong International Airport, dove l’aereo è atterrato in sicurezza intorno alle 11:00 del mattino, circa 40 minuti dopo l’inizio dell’emergenza.

Le cause e la risposta di Air China

La compagnia cinese ha confermato che l’incendio è stato causato da una batteria al litio contenuta nel bagaglio di un passeggero e ha ribadito che “la sicurezza dei passeggeri è la massima priorità”.

Un aereo sostitutivo è stato poi inviato per consentire ai viaggiatori di proseguire verso Seoul, con oltre cinque ore di ritardo.

Gli episodi di incendio dovuti a batterie al litio difettose, contenute in dispositivi elettronici come smartphone, power bank e laptop, rappresentano un problema di sicurezza sempre più rilevante nel trasporto aereo.

Le autorità dell’aviazione civile cinese stanno indagando sull’accaduto e valuteranno eventuali nuove misure di prevenzione.