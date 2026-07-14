Incendio a Bruxelles nella torre Oxy dopo i lavori, diversi morti trovati in ascensore: ci sono dispersi

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Diverse persone sono morte e almeno sei sono disperse nella torre Oxy di Bruxelles, palazzo in costruzione dove si è sviluppato un grave incendio. Le vittime sarebbero state trovate tutte all’interno di un ascensore. Non è nota la causa esatta del rogo. Due persone sarebbero state ricoverate in ospedale per le conseguenze dell’incendio e un vigile del fuoco avrebbe avuto bisogno di cure sul posto.

Incendio alla torre Oxy di Bruxelles, diversi morti

Attorno alle 8 del mattino del 14 luglio si è sviluppato un grave incendio nella torre Oxy, un palazzo in costruzione a Bruxelles, la capitale del Belgio.

Il giornale locale Le Soir riporta che i vigili del fuoco avrebbero trovato diverse persone morte in un ascensore.

Ci sono anche diversi dispersi, ma le autorità non sono ancora in grado di dire se si tratti delle vittime già trovate ma non identificate, oppure di altre persone ancora non individuate.

Notizia in aggiornamento