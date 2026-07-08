Incendio a Cagliari oggi, fiamme vicino al Policlinico di Monserrato: il video del fumo nero, statale chiusa

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mercoledì 8 luglio 2026 un vasto incendio di interfaccia è divampato nel territorio di Selargius, nella città metropolitana di Cagliari, lambendo la Statale 554 e la cittadella universitaria del Policlinico di Monserrato. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno generato un’altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Per ragioni di sicurezza è stata disposta la chiusura della Statale 387 in direzione Dolianova. Sul posto sono in corso massicci interventi di Vigili del Fuoco e Corpo Forestale con Canadair ed elicotteri.

Paura a Cagliari: fiamme vicino al Policlinico e fumo visibile a chilometri

Il rogo è scoppiato nella tarda mattinata in località Baccu Lau, un’area campestre situata tra la Statale 554 e la Statale 387, non lontano dal noto ponte strallato che conduce alla cittadella universitaria dell’Aou di Cagliari e al Policlinico di Monserrato.

A causa del vento e delle sterpaglie secche, l’incendio si è rapidamente esteso, sollevando una densa e alta nube di fumo nero che ha fatto scattare l’allarme tra i residenti della zona e gli automobilisti in transito. La visibilità ridotta e la vicinanza delle fiamme alle carreggiate hanno spinto le autorità a chiudere provvisoriamente al traffico la Statale 387, in direzione Dolianova e Soleminis, per evitare rischi agli utenti della strada e agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso.

Incendio di interfaccia a Selargius: aziende e case a rischio

Le fiamme hanno risalito i terreni del comune di Selargius, configurando la situazione come un incendio di interfaccia urbana-rurale a causa della presenza di diverse aziende agricole e case sparse nel territorio circostante.

Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato il peggio: secondo le prime informazioni ufficiali fornite dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, l’incendio non minaccia i complessi abitativi, tanto che non si è necessaria l’evacuazione di persone. Cautela massima, tuttavia, da parte degli operatori per la presenza nell’area interessata dal rogo di numerose linee elettriche a media e alta tensione, che richiedono manovre di spegnimento mirate e coordinate.

Massiccio intervento aereo: in volo Canadair e quattro elicotteri

Per contrastare la forza del rogo e limitare il fronte dell’incendio, la macchina dei soccorsi della Regione Sardegna ha schierato una imponente flotta aerea. Accanto alle squadre a terra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari e agli uomini del Corpo Forestale, stanno operando un Canadair della flotta nazionale e un potente elicottero Super Puma.

A supporto delle operazioni dall’alto sono decollati anche altri due elicotteri della flotta regionale, provenienti dalle basi operative di Pula e Villasalto, insieme a un elicottero militare. Il dispiegamento congiunto punta a bonificare e mettere in sicurezza l’intera area prima che le temperature e i cambi di vento possano spingere ulteriormente le fiamme verso i centri abitati o la stessa struttura ospedaliera di Monserrato.