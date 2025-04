Incendio a Caivano vicino Napoli, fiamme e fumo nero visibile per chilometri: paura per la nube tossica

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un incendio è divampato nell’area industriale di Pascarola, a Caivano (in provincia di Napoli). In particolare le fiamme si sono sviluppate all’interno di una fabbrica di solventi. A causa del rogo si è sviluppate una colonna di fumo, visibile a distanza di chilometri, fino al capoluogo campano. I cittadini sono stati invitati a non uscire vista la paura per la nube tossica.

Dove è avvenuto l’incendio a Caivano

L’azienda di prodotti chimici di Caivano all’interno della quale c’è stato l’incendio si trova, per la precisione, in località Pascarola, a poca distanza dal confine con la provincia di Caserta e dalla città di Marcianise.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

La zona di Caivano (Napoli) dove è avvenuto l’incendio all’interno di un’azienda

Non sono ancora chiare le cause che hanno causati le fiamme: su questo sono in corso indagini da parte delle autorità competenti.

Paura per la nube tossica: “Non uscite”

La Commissione straordinaria del Comune di Caivano ha invitato la cittadinanza a chiudere porte e finestre, a non raccogliere i prodotti dell’orto e ad uscire solo se strettamente necessario, adottando le precauzioni del caso.

Lo stesso avvertimento è arrivato dalla città di Marcianise: il sindaco, anche tramite un comunicato diffuso sui social, ha chiesto ai residenti di non aprire porte e finestre, e ad uscire solo in caso di necessità utilizzando e precauzioni consigliate (finestrini delle auto chiusi e mascherine).

Tutti al sicuro i dipendenti dell’azienda

Secondo i rilievi dei carabinieri, all’interno dell’azienda in fiamme non è rimasto nessuno e i circa 70 dipendenti sono dunque riusciti a fuggire.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono rese complicate dalla presenza, all’interno dello stabilimento, di sette sylos di solvente, materiale estremamente infiammabile.