Incendio a Camporotondo Etneo vicino Catania con rischio esplosione, 60 famiglie evacuate: la situazione

Un vasto incendio sta interessando la zona industriale di Camporotondo Etneo, in provincia di Catania. Secondo le prime indiscrezioni le fiamme sarebbero partite da un’azienda di raccolta e lavorazione della plastica e del cartone, la Etna Global Service, e ci sarebbe il rischio di esplosione per la presenza di un contenitore di gasolio. Dal rogo si è innalzata una densa colonna di fumo nero. Circa 60 famiglie sarebbero state evacuate.

Incendio alle porte di Catania

Le informazioni sono ancora in divenire. Come riporta il Quotidiano di Sicilia il rogo sarebbe divampato nella notte tra venerdì e sabato 9 agosto a Camporotondo Etneo, nel Catanese, da alcuni rifiuti in via dello Sport. RaiNews parla di una discarica abusiva.

L’incendio ha coinvolto un’azienda in cui si raccolgono e lavorano plastica e cartone, la Etna Global Service, con una densa colonna di fumo nero visibile dalla lunga distanza.

Un incendio sta interessando un'azienda di Camporotondo Etneo, Catania, con una densa colonna di fumo nero visibile da lontano. Evacuate circa 60 famiglie

La Sicilia scrive che il fumo è visibile dalla spiaggia catanese della Playa e da altri centri abitati. I carabinieri sono intervenuti sulla V strada della Zona Industriale per mettere in sicurezza la viabilità e delimitare l’area per favorire le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, ancora in corso.

Per il momento non è dato conoscere le cause dell’incendio né stabilire se dietro ci sia una mano umana.

I soccorsi

Quotidiano di Sicilia scrive che sul luogo dell’incendio sono presenti i vigili del fuoco, la Protezione Civile e i carabinieri. Il sindaco di Camporotondo Etneo Filippo Rapisarda ha emesso un avviso urgente per i residenti del Villaggio Sant’Antonio Abate, che ha invitato a raggiungere il punto di raccolta.

La Sicilia aggiunge che i soccorsi sono arrivati dal Distaccamento cittadino Sud, da Paternò e Linguaglossa, con l’ausilio di altre autobotti aggiuntive. Sul posto sono presenti anche i sanitari del 118.

Almeno 60 famiglie evacuate

Quotidiano di Sicilia scrive che nel territorio interessato dalle fiamme e dal fumo almeno 60 famiglie sarebbero state evacuate. A supporto delle operazioni dei vigili del fuoco, dei sanitari e delle forze dell’ordine sono intervenuti i volontari del Comitato della Misericordia di Catania, di Pedara e Gravina di Catania.

I Comitati hanno messo a disposizione i loro pulmini da 9 posti attrezzati anche per il trasporto di disabili. “L’incendio si sarebbe sviluppato da rifiuti e copertoni e sarebbero una sessantina le famiglie evacuate”, hanno detto i volontari della Misericordia a Live Sicilia.

Gli sfollati sono stati accompagnati presso la sala consiliare del Municipio, dove stanno ricevendo assistenza. Altre persone hanno trovato ospitalità presso amici e parenti.

Il rischio di un’esplosione

L’area interessata dal rogo è adiacente a una fitta vegetazione che potrebbe favorire l’estensione delle lingue di fuoco. A preoccupare i soccorritori, tuttavia, è anche la presenza di un contenitore di gasolio. Lo scrive La Sicilia e lo riporta anche Quotidiano di Sicilia.

Nelle stesse ore un altro importante incendio sta interessando il sud Italia: dal 5 agosto i vigili del fuoco e la Protezione Civile sono impegnati sul Vesuvio per domare le fiamme partite dalla pineta di Terzigno e che, per colpa del vento, si stanno estendendo su tutto il versante meridionale del monte.