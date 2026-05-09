Incendio a Catania in viale Nitta, evacuato un condominio e cinque persone in ospedale per inalazione di fumo

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Incendio in un condominio di viale Nitta a Catania: evacuati i residenti e cinque persone trasportate in ospedale per inalazione di fumo. Le fiamme sono partite dal vano contatori e hanno danneggiato impianti elettrici e parti comuni dell’edificio. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, 118 ed Enel.

Fiamme in viale Nitta a Catania

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio a Catania, nel quartiere Librino. L’incendio è divampato all’interno del vano contatori di un edificio residenziale in viale Nitta 5.

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30, provocando una rapida diffusione del fumo lungo il vano scala del condominio e costringendo i vigili del fuoco a evacuare numerosi residenti, alcuni dei quali sono stati soccorsi con l’ausilio di una scala aerea.

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I soccorsi e l’evacuazione

L’intervento dei pompieri del comando provinciale di Catania è stato immediato. Le squadre intervenute hanno prima messo in sicurezza l’area e poi avviato le operazioni di spegnimento, evitando che il rogo si propagasse agli appartamenti.

L’incendio ha però causato pesanti danni alle parti comuni dello stabile: il vano scala è stato annerito dal fumo, diversi impianti elettrici sono risultati compromessi e numerosi vetri delle finestre condominiali sono andati in frantumi.

Cinque persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. I residenti, rimasti esposti ai fumi sprigionati dall’incendio, sono stati trasportati in ospedali cittadini per ulteriori controlli medici e accertamenti legati a una possibile intossicazione da inalazione di fumo. Al momento nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

Le verifiche post incendio

Oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, nell’area di viale Nitta sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei carabinieri e i tecnici dell’Enel, chiamati a verificare lo stato degli impianti elettrici danneggiati dall’incendio.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un guasto partito proprio dal vano contatori.

La zona di viale Nitta a Catania non è nuova a episodi simili. Negli ultimi anni diversi incendi hanno interessato garage, appartamenti e aree condominiali della stessa area di Librino, spesso con evacuazioni precauzionali degli edifici coinvolti.

Nel 2018, sempre in viale Nitta 5, un incendio sviluppatosi all’interno di alcuni garage aveva provocato una vasta nube di fumo e l’allontanamento temporaneo degli abitanti del palazzo.