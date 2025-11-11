Incendio a Catania, lo scoppio e le fiamme nel teatro del Centro fieristico Le Ciminiere: la situazione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un incendio improvviso ha avvolto parte del teatro del complesso fieristico Le Ciminiere, lungo viale Africa a Catania. Le prime fiamme sono state segnalate intorno alle 17 dell’11 novembre in un’area esterna all’auditorium dove sono in corso lavori di manutenzione straordinaria. Sul posto sono intervenute rapidamente numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate con mezzi di supporto e attrezzature specifiche per contenere il fronte del rogo.

Incendio a Catania: cosa è successo

Secondo le prime informazioni riportate da Ansa, prima che l’incendio divampasse sarebbe stato udito un forte scoppio, un rumore secco che ha anticipato di pochi secondi l’apparizione del fuoco lungo la copertura della struttura.

Le fiamme hanno coinvolto materiale legato ai lavori in corso, bruciando velocemente e producendo una colonna di fumo visibile da diverse zone della città.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’incendio è divampato nel teatro del complesso fieristico Le Ciminiere, lungo viale Africa a Catania

Nonostante la presenza di alcuni operai nel cantiere, nessuno è rimasto ferito o intossicato, un dato confermato dai tecnici e dai soccorritori giunti sul luogo. Attorno alle 20:30 è crollata l’impalcatura del teatro.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le operazioni di spegnimento sono apparse sin dall’inizio complesse. Le squadre intervenute provengono dalla sede centrale dei pompieri di Catania e dai distaccamenti Sud e Acireale.

A supporto sono state inviate tre autobotti, un automezzo logistico e un’autoscala, oltre ai mezzi necessari a proteggere le aree vicine ed evitare che il rogo potesse propagarsi verso altri padiglioni del centro fieristico.

Gli operatori hanno lavorato circondati da calore intenso e residui di materiale in fiamme, mentre gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale hanno delimitato l’area, bloccando l’accesso a curiosi e passanti.

Sul posto è arrivato anche il comandante dei vigili del fuoco di Catania, Felice Iracà, che ha coordinato le operazioni insieme a diversi funzionari tecnici.

Le verifiche sono tuttora in corso per individuare il punto esatto da cui si sono generate le fiamme e risalire alle cause dello scoppio avvertito da chi si trovava nelle vicinanze.

L’ipotesi: fiamme partite dal cantiere

Il teatro de Le Ciminiere di Catania, da giorni interessato da interventi infrastrutturali, presentava materiali depositati all’esterno, pannelli, attrezzi e sostanze utilizzate per i lavori.

Secondo una prima valutazione, proprio questo materiale potrebbe aver alimentato rapidamente il rogo, creando un fronte di fiamme esteso e difficile da domare nei primi minuti.

Le autorità non escludono nessuna ipotesi, ma ogni dettaglio dovrà essere verificato al termine dei rilievi tecnici.