Incendio a Cherasco vicino Cuneo distrugge una palazzina, famiglie evacuate: all'interno un cane e un gatto

Momenti di paura a Cherasco, nel Cuneese, dove due famiglie sono state costrette a evacuare da una palazzina per un violento incendio. L’edificio di due piani è stato distrutto dalle fiamme, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. Sarebbero morti un cane e un gatto bloccati all’interno. In corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

L’incendio a Cherasco

L’incendio è scoppiato intorno alle 22 della serata di giovedì 3 luglio, in una palazzina di due piani, una delle villette a schiera, separate da piccoli giardini, della zona residenziale del comune di circa 9.500 abitanti.

Le fiamme hanno avvolto l’edificio riducendolo quasi in cenere. Le due famiglie che vivevano nello stabile, quattro adulti e una bambina, sono state evacuate in tempo. Dentro l’abitazione sarebbero rimasti un cane e un gatto della proprietaria, che non sarebbero stati trovati.

ANSA

La palazzina di Cherasco distrutta dalle fiamme dopo le operazioni di spegnimento

Le operazioni dei vigili del Fuoco

Diverse squadre di vigili del Fuoco sono state impegnate per tutta la notte per domare le fiamme.

Sul posto circa 30 pompieri, con 10 automezzi tra autoscale, autopompe e autobotti provenienti dalle sedi provinciali di Alba, Bra, Fossano, Savigliano, oltre che da Centrale Cuneo e dal distaccamento aeroportuale di Levaldigi.

L’esplosione in un appartamento a Torino

Le squadre di vigili del Fuoco piemontesi sono state impegnate a fine giugno in un violento incendio a Torino, per un’esplosione in un appartamento al sesto piano di un condominio.

Nella deflagrazione è morto un 33enne, Jacopo Peretti, e sono rimaste ferite cinque persone, tre adulti e due minori, tra cui un 12enne ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata all’ospedale Regina Margherita, con ustioni sul 30% del corpo.

Le fiamme si sono propagate dalla mansarda all’ultimo piano fino a coinvolgere altri appartamenti e facendo crollare il tetto della struttura.