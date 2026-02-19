Incendio a Cherubine di Cerea vicino Verona, due persone morte nel rogo di una casa: erano madre e figlia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un incendio divampato a Cherubine di Cerea, in provincia di Verona, ha causato la morte di due donne: madre e figlia di 98 e 73 anni. L’allarme è scattato quando i vicini di casa si sono accorti delle fiamme e hanno così allertato il 112. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, del personale del Suem 118 e dei carabinieri. Secondo la ricostruzione, sui corpi non ci sarebbero segni di bruciature: le due donne sarebbero morte per intossicazione da fumo.

Incendio a Cerea, in località Cherubine

La tragedia ha avuto luogo nella serata di mercoledì 18 febbraio 2026 a Cerea, comune di oltre 18 mila abitanti del Veronese, per la precisione nella frazione Cherubine. La chiamata al numero unico delle emergenze è arrivata poco prima delle 20:00.

I pompieri sono giunti sul posto dai distaccamenti di Legnago e Bovolone, con il supporto di unità della sede centrale di Verona. I sanitari sono sopraggiunti con un’ambulanza e un’auto medica.

Vigili del Fuoco

Quando i soccorritori sono entrati nella abitazione di due piani di via dei Mori, hanno trovato le due donne esanimi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, probabilmente causato dal fumo. Sui loro corpi, infatti, non sono stati trovati segni di bruciature.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento, poi si sono adoperate per la messa in sicurezza dell’edificio, interventi che si sono protratti per diverse ore.

Le indagini sul rogo sono in corso

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle persone coinvolte. Secondo le prime ipotesi, all’origine del rogo potrebbe esserci un cortocircuito. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Si punta, fra le altre cose, a capire se l’impianto elettrico presentasse delle criticità o se fosse antiquato.

Figlia a casa della madre per assisterla

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Come è stato reso noto dell’emittente locale Telenuovo, la figlia 73enne si recava regolarmente nella casa della madre per assisterla, soprattutto durante la notte. La madre era vedova e la figlia era sposata e aveva un figlio.

La notizia della tragedia avvenuta in via dei Mori, costata la vita a due donne, ha scosso profondamente la comunità che risiede nella piccola frazione di Cherubine, nel Veronese.