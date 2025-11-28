Incendio a Codevigo vicino Padova, scoppia l'inferno nella casa di un anziano: edificio distrutto dalle fiamme

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un incendio scoppiato nella notte tra il 27 e il 28 novembre ha devastato un’abitazione a Codevigo, vicino Padova. L’anziano proprietario è stato salvato dai Vigili del Fuoco e trasferito in ospedale, ma non sembra essere in pericolo di vita. Diverse squadre da Padova, Piove di Sacco e Mestre hanno domato le fiamme, mentre sono in corso gli accertamenti sulle cause.

Incendio a Codevigo vicino Padova

Nella notte tra il 27 e il 28 novembre, un devastante incendio ha sconvolto Codevigo, in provincia di Padova. Erano circa le 3.30 quando le fiamme sono divampate, partendo dall’abitazione di un anziano residente.

Il rogo si è infatti sviluppato in una casa di via Girotte: l’edificio ha riportato ingenti danni e risulta parzialmente distrutto. Nessuna delle strutture limitrofe, per fortuna, è stata coinvolta dalle fiamme.

Le fiamme hanno divorato un’abitazione di Codevigo

All’interno dell’abitazione, nel momento del rogo, era presente l’anziano proprietario, che è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno lavorato dalla notte fino al mattino inoltrato per spegnere le fiamme.

Per domare l’incendio divampato a Codevigo è stato necessario l’intervento di più squadre di Piove di Sacco, coadiuvate dalla sede di Padova, che ha fornito un’autobotte, e dalle squadre di Venezia Mestre, che hanno messo a disposizione un’autoscala e un’autopompa.

Inoltre, sono intervenuti anche i volontari di Borgoricco.

Come sta l’anziano proprietario dell’abitazione

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incendio di Codevigo è intervenuto anche il personale medico.

I sanitari del Suem 118 hanno preso in carico l’anziano residente per gli accertamenti del caso. L’uomo è stato stabilizzato e successivamente trasferito al Pronto Soccorso di Piove di Sacco. Le sue condizioni di salute, secondo PadovaOggi, non destano preoccupazioni.

Sul luogo del rogo sono infine intervenuti anche i Carabinieri di Piove di Sacco e i tecnici Enel. A questi ultimi spetta il compito di verificare l’effettiva sicurezza degli impianti elettrici, oltre che il ripristino di quelli compromessi dalle fiamme.

I tecnici dei Vigili del Fuoco sono al lavoro accertare le cause del rogo.