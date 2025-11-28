Incendio a Codevigo vicino Padova, scoppia l'inferno nella casa di un anziano: edificio distrutto dalle fiamme
Un grave incendio si è verificato a Codevigo, vicino Padova: l'anziano abitante della casa è stato salvato dai Vigili del Fuoco, ma l'edificio è stato distrutto
Un incendio scoppiato nella notte tra il 27 e il 28 novembre ha devastato un’abitazione a Codevigo, vicino Padova. L’anziano proprietario è stato salvato dai Vigili del Fuoco e trasferito in ospedale, ma non sembra essere in pericolo di vita. Diverse squadre da Padova, Piove di Sacco e Mestre hanno domato le fiamme, mentre sono in corso gli accertamenti sulle cause.
- Incendio a Codevigo vicino Padova
- L’intervento dei Vigili del Fuoco
- Come sta l’anziano proprietario dell’abitazione
Incendio a Codevigo vicino Padova
Nella notte tra il 27 e il 28 novembre, un devastante incendio ha sconvolto Codevigo, in provincia di Padova. Erano circa le 3.30 quando le fiamme sono divampate, partendo dall’abitazione di un anziano residente.
Il rogo si è infatti sviluppato in una casa di via Girotte: l’edificio ha riportato ingenti danni e risulta parzialmente distrutto. Nessuna delle strutture limitrofe, per fortuna, è stata coinvolta dalle fiamme.
Le fiamme hanno divorato un’abitazione di Codevigo
All’interno dell’abitazione, nel momento del rogo, era presente l’anziano proprietario, che è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco.
L’intervento dei Vigili del Fuoco
I Vigili del Fuoco hanno lavorato dalla notte fino al mattino inoltrato per spegnere le fiamme.
Per domare l’incendio divampato a Codevigo è stato necessario l’intervento di più squadre di Piove di Sacco, coadiuvate dalla sede di Padova, che ha fornito un’autobotte, e dalle squadre di Venezia Mestre, che hanno messo a disposizione un’autoscala e un’autopompa.
Inoltre, sono intervenuti anche i volontari di Borgoricco.
Come sta l’anziano proprietario dell’abitazione
Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incendio di Codevigo è intervenuto anche il personale medico.
I sanitari del Suem 118 hanno preso in carico l’anziano residente per gli accertamenti del caso. L’uomo è stato stabilizzato e successivamente trasferito al Pronto Soccorso di Piove di Sacco. Le sue condizioni di salute, secondo PadovaOggi, non destano preoccupazioni.
Sul luogo del rogo sono infine intervenuti anche i Carabinieri di Piove di Sacco e i tecnici Enel. A questi ultimi spetta il compito di verificare l’effettiva sicurezza degli impianti elettrici, oltre che il ripristino di quelli compromessi dalle fiamme.
I tecnici dei Vigili del Fuoco sono al lavoro accertare le cause del rogo.