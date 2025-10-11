Incendio a Cornaredo vicino Milano in una palazzina, 3 morti e condominio evacuato: in 8 in ospedale

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un incendio in una palazzina di sei piani ha causato la morte di tre persone a Cornaredo, in provincia di Milano. Cinquanta persone sono state evacuate e otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Le vittime sono un uomo e una donna, rispettivamente di 88 e 85 anni, anziani genitori della terza vittima, il figlio 55enne. Il rogo è divampato nella notte.

Cosa è successo a Cornaredo

La tragedia è avvenuta alle 4:30 di notte alla periferia ovest di Milano. Il condominio in cui si è sviluppato l’incendio si trova in via Cairoli, a Cornaredo.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato le fiamme, che si sarebbero propagate probabilmente per motivi accidentali. Ovviamente su questo dovranno far luce i rilievi degli investigatori: sono in corso, infatti, le indagini della Compagnia Carabinieri di Corsico.

L’intervento di vigili del fuoco nella palazzina di Cornaredo

Nella palazzina, dichiarata inagibile dopo l’incendio e sottoposta a sequestro, abitavano in 17 famiglie per un totale di circa 50 persone, che sono state tutte evacuate.

Chi sono le vittime

Sono tre le vittime dell’incendio, appartenenti alla stessa famiglia: vivevano al primo piano dello stabile e non hanno avuto scampo, essendo rimasti intrappolati tra le fiamme.

A perdere la vita sono stati una coppia di anziani, di 88 e 85 anni, e il loro figlio di 55.

Le persone valutate a livello medico, sul posto, sono state 19. Poi ci sono anche otto persone che sono state trasportate in vari ospedali per accertamenti o per l’inalazione di fumo. Nessuno comunque risulterebbe essere in gravi condizioni.

Feriti anche tre vigili del fuoco

Come riferito dai vigili del fuoco poi, sono circa una cinquantina le persone evacuate, tutte appartenenti alle 17 famiglie che vivono nello stabile.

Durante le operazioni di soccorso poi tre pompieri sono rimasti leggermente feriti: uno di loro è stato portato in ospedale e dimesso poche ore dopo.

Nella palazzina di Cornaredo i vigili del fuoco sono intervenuti con tre autopompe, un’autoscala, una autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico.