Incendio a Dalmine vicino Bergamo, a fuoco un condominio: alta colonna di fumo nero visibile da chilometri

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Grave incendio in un condomino a Dalmine costringe i residenti a fuggire dalle loro case. Una palazzina in una zona residenziale alle porte di Bergamo è andata in fiamme sprigionando una densa nube nera visibile a chilometri di distanza. L’alta colonna di fumo si è stagliata nel cielo della provincia per oltre un’ora, con grande apprensione per la popolazione dei comuni vicini. Il rogo ha distrutto alcune abitazioni, ma non ha provocato vittime o feriti.

L’incendio a Dalmine

L’incendio è scoppiato intorno alle 14 di domenica 3 maggio, in uno stabile in via Segantini, nel quartiere Bembro a Dalmine, tra il fiume e l’Università del comune in provincia di Bergamo.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano Eco di Bergamo, le fiamme sarebbero partite dall’esterno di un appartamento vuoto, fino ad avvolgere tutta la palazzina.

La colonna di fumo nero in provincia di Bergamo

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, provenienti anche dal capoluogo e dai comuni confinanti di Madone e Romano, impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo per oltre un’ora.

In corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio: stando alle prime ricostruzioni fatte dalla stampa locale, il fuoco potrebbe aver avuto origine dalla guaina di una terrazza di una casa, sopra la sede di una banca, di una scuola di lingue e di negozi di informatica.

I soccorsi

Gli esercizi commerciali erano chiusi perché domenica, ma le circa dieci famiglie che vivono nello stabile sono state costrette ad evacuare le abitazioni.

Come sottolineato dal sindaco di Dalmine Francesco Bramani, tutti residenti sono riusciti ad abbandonare in tempo le loro case: “Il danno è piuttosto ingente – ha detto a BergamoNews – l’importante è che non ci siano persone ferite, né animali”.