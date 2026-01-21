Incendio a Davos e paura per Lilli Gruber in diretta a Otto e mezzo, "evacuati in fretta e furia"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Paura a Davos per un incendio. È stato evacuato il centro congressi dove era stato allestito lo studio di Otto e mezzo che Lilli Gruber aveva appena iniziato a condurre proprio dal Forum economico mondiale in corso in Svizzera. “Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino”, ha detto la giornalista, che ha proseguito telefonicamente il collegamento con la trasmissione.

Incendio a Davos, paura per Lilli Gruber in diretta

Lilli Gruber stava andando in onda in diretta su La7 da Davos ma è stata costretta a interrompere la sua puntata di Otto e mezzo.

Un incendio, infatti, è scoppiato nelle vicinanze di un hotel, il Turmhotel Victoria,della cittadina svizzera dove è in corso il Forum economico mondiale.

IPA

Questo ha fatto scattare l’allarme che ha portato all’evacuazione del centro congressi dove era stato allestito lo studio della trasmissione condotta da Lilli Gruber.

Lilli Gruber: “Evacuati in fretta e furia”

Lilli Gruber ha poi proseguito il collegamento telefonicamente. Nel frattempo a condurre Otto e mezzo è stata Lina Palmerini, giornalista de Il Sole 24 ore.

“Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino”, ha raccontato la giornalista.

“Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c’è un’emergenza di evacuazione“, ha aggiunto Lilli Gruber.

Evacuata la zona, non ci sono feriti

Poi la conduttrice ha continuato: “Potete immaginare in un posto come questo che riunisce i potenti del mondo cosa si scatena in un caso di emergenza come questo”.

L’intera zona, infatti, è stata isolata per motivi di sicurezza.

Il rogo sarebbe scoppiato in un capanno di legno a servizio del World Economic forum. Le fiamme comunque sarebbero state domate e non ci sono feriti, come confermato dal portavoce dei vigili del fuoco.

Davos, dal terremoto all’incendio

Anche nel 2024 si verificò un episodio di “cronaca” allarmante in occasione del Forum di Davos.

Il 18 gennaio una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 fu registrata proprio nei pressi di Davos dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

In quell’occasione, tra i vari leader mondiali, era presente anche il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Non si registrarono comunque per fortuna danni a persone o cose.