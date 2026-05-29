Incendio a Domus De Maria vicino Cagliari, fiamme verso le case: evacuate 7 persone, alcune con disabilità

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il vasto incendio divampato nelle campagne di Domus De Maria, nella provincia di Cagliari, ha lambito alcune abitazioni rurali e costretto i vigili del fuoco a evacuare sette residenti, tra cui persone con disabilità. Grazie all’azione congiunta di squadre a terra ed elicotteri, le fiamme sono state domate prima di colpire le case, lasciando spazio alle necessarie operazioni di bonifica.

Un vasto incendio colpisce le campagne di Cagliari

Nelle prime ore della mattinata di oggi – venerdì 29 maggio 2026 – un grave e vasto incendio è divampato nelle campagne della provincia di Cagliari, mandando rapidamente in fumo diversi ettari di fitta macchia mediterranea e creando una situazione di estrema emergenza.

Il rogo si è sviluppato nel territorio del comune di Domus de Maria, specificamente nella località rurale denominata Punta sa Pala de Ammettiu, un’area situata nei pressi della strada statale 195 che collega il capoluogo sardo con le rinomate spiagge del sud-ovest dell’isola.

ANSA

Alimentate e spinte dalle forti raffiche di vento presenti nella zona, le fiamme hanno velocemente esteso il proprio fronte, arrivando a lambire e minacciare direttamente alcune case di campagna sparse sul territorio.

Paura a Domus De Maria: evacuate sette persone

Il pericoloso avanzamento del fronte di fuoco verso i fabbricati rurali ha reso indispensabile l’attivazione immediata delle procedure di sicurezza per l’evacuazione precauzionale dei residenti.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto a supporto delle squadre territoriali, sono riusciti a trarre in salvo e ad allontanare tempestivamente dalle proprie abitazioni tre interi nuclei familiari, per un totale complessivo di sette persone, tra le quali si contavano anche due cittadini con gravi disabilità motorie che necessitavano di assistenza speciale.

La sindaca di Domus de Maria, Maria Concetta Spada, ha raggiunto il luogo dell’emergenza per seguire le delicate operazioni di salvataggio e garantire un tetto immediato agli sfollati.

Operazioni di spegnimento e bonifica dopo l’incendio

Il coordinamento delle difficili attività di spegnimento a terra è stato affidato al direttore delle operazioni della stazione della Forestale di Teulada, supportato dall’intervento strategico dall’alto di due elicotteri decollati dalle basi operative di Villasalto e Fenosu.

La prima cittadina ha spiegato: “Grazie all’arrivo del secondo elicottero e con la squadre a terra l’incendio è stato domato e ora sono in corso le bonifiche. C’è un po’ di vento e bisogna stare attenti che le fiamme non ripartano”.

Spada ha poi aggiunto: “Abbiamo allontanato da casa per precauzione e con l’aiuto dei Vigili del Fuoco tre famiglie, sette persone in tutto con alcuni disabili, e per fortuna le fiamme non hanno raggiunto le case, ora sono assistite da noi”. Le operazioni proseguono con la bonifica per scongiurare nuovi focolai.