Incendio a Faltognano vicino Vinci, trovato cadavere carbonizzato: donna colpita con un martello poco distante

I vigili del fuoco hanno trovato un cadavere completamente carbonizzato a Faltognano, nelle campagne nei pressi di Vinci (Firenze), dopo essere intervenuti per estinguere un grosso incendio nella tarda serata del 22 gennaio. Dalle indagini è emerso che, pochi minuti prima e in un luogo poco distante, una donna era stata aggredita con un martello. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi.

L’incendio e il ritrovamento del corpo carbonizzato

Chiamati a domare le fiamme divampate in una legnaia, intorno alle 21:30 i vigili del fuoco hanno rivenuto il corpo carbonizzato alla base della struttura.

Le condizioni del cadavere erano talmente critiche da renderne impossibile l’identificazione. Circostanza che ha imposto l’intervento anche dei carabinieri sul posto.

Fin da subito militari dell’Arma non hanno escluso alcuna pista, dall’incidente o all’atto volontario. L’intera area è stata posta sotto sequestro.

Donna presa a martellate poco prima e poco distante

Ad arricchire il quadro delle indagini è però anche un altro episodio, apparentemente scollegato dal rogo, avvenuto pochi minuti prima e non lontano dalla legnaia che ha preso fuoco.

I carabinieri hanno infatti appurato che la proprietaria di un’abitazione adiacente alla legnaia era stata colpita con un martello da un giovane pochi minuti prima.

Si ritiene che l’aggressore sia il figlio della donna, ma si indaga per capire se i due episodi siano collegati.

Un altro morto nei pressi di Vinci a novembre

Come riportato da La Nazione, la comunità del territorio di Vinci era stata scossa da un avvenimento simile pochissimi mesi fa.

A novembre 2025 a Sovigliana, nella medesima zona rurale, era stato rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione.

Anche in quel l’identificazione della vittima fu impossibile in un primo momento, tanto che si rese necessaria l’autopsia.

Le indagini dei carabinieri poi stabilirono che l’uomo era deceduto per cause naturali e che il suo corpo non era stato ritrovato per diversi giorni.