Incendio a Galzignano Terme, anziano morto in casa forse per una scintilla dalla stufa: allarme dei familiari

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia all’alba nel Padovano. Un uomo di 86 anni è morto per un incendio divampato nella sua casa a Galzignano Terme. A lanciare l’allarme sono stati i familiari della vittima, che abitano poco lontano. In corso le indagini per chiarire le cause del rogo, l’ipotesi più probabile una scintilla generata durante l’accensione della stufa a legna.

Anziano morto in casa per un incendio a Galzignano Terme

La tragedia si è verificata nelle prime ore di oggi, venerdì 15 maggio, a Galzignano Terme, in provincia di Padova.

Un uomo di 86 anni è morto in un incendio scoppiato nella sua abitazione in via Meneghelli. Lo riporta Ansa.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’allarme lanciato dai familiari

L’allarme è stato lanciato intorno alle 8.30, quando alcuni familiari dell’uomo che abitano nelle vicinanze hanno notato del fumo fuoriuscire dalle finestre della casa dell’anziano.

Hanno chiamato i soccorsi e sono intervenuti per tentare di domare le fiamme.

Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.

I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il locale interessato dall’incendio. E hanno trovato il corpo ormai privo di vita dell’86enne.

Rogo forse partito da una scintilla della stufa

Dal sopralluogo dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Albano non è emerso nulla che possa far pensare a un rogo di origine dolosa.

Il pm, riferisce Padova Today, ha dato il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari.

Tra le possibili cause dell’incendio, quella valutata come più probabile dagli investigatori è che ad innescare il rogo sia stata una scintilla partita durante l’accensione di una stufa a legna.