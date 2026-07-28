Incendio a Gardaland, fiamme vicino all'attrazione Raptor: il giorno prima si era bloccata Oblivion

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Momenti di paura a Gardaland a causa di un incendio. Le fiamme sono divampate nella zona Far West del parco giochi in un’attrazione al momento chiusa. Tuttavia, il rogo avrebbe raggiunto le rotaie della montagna russa “Raptor”, che potrebbe essere stata danneggiata. La zona interessata dal rogo è stata chiusa e non si registrano feriti. Le cause dell’incendio divampato a Gardaland sono in corso di accertamento.

Paura a Gardaland per un incendio nella zona Far West

Il rogo è divampato poco prima delle 14 di oggi, martedì 28 luglio, in una zona del parco divertimenti di Gardaland. Diversi visitatori hanno raccontato della paura vissuta dopo aver visto le fiamme, ma molti altri, invece, non si sono accorti delle fiamme che hanno colpito la zona Far West.

Le fiamme sono state spente nel giro di poco tempo e la zona è stata immediatamente interdetta al pubblico.

Incendio a Gardaland, verifiche tecniche in corso

Nella giornata di ieri, lunedì 27 luglio, sempre a Gardaland si è verificato il blocco dell’attrazione Oblivon. Un guasto dovuto a motivi tecnici, che ha costretto alcuni visitatori a rinunciare al giro sulla giostra e a scendere lungo la scala di sicurezza che si trova lungo i binari.

Più grave la situazione odierna, con l’incendio scoppiato all’interno del parco divertimenti. Come detto, fortunatamente non sono stati registrati feriti o intossicati e la zona colpita – Far West – è stata prontamente chiusa al pubblico dopo che le fiamme sono state domate.

L’attrazione colpita dall’incendio non era aperta, anche se sono in corso le verifiche per appurare eventuali danni alle rotaie della montagna russa “Raptor”, che in un punto passano proprio sulla zona di Gardaland colpita dall’incendio.