Incendio a Genova, 34enne entra in un negozio per rubare e appicca il fuoco: il provvedimento
Un 34enne egiziano è stato arrestato a Genova per incendio doloso e furto aggravato in un negozio chiuso per lavori.
Un arresto per incendio doloso e furto aggravato, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri sera in via Tanini a Genova. Un 34enne egiziano è stato fermato dopo essere stato visto uscire da un esercizio commerciale chiuso per ristrutturazione, dove poco dopo è stato segnalato un incendio. L’uomo è stato trovato in possesso di attrezzi e refurtiva, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme.
- L'episodio a Genova
- L'intervento delle forze dell'ordine
- I rilievi della Polizia Scientifica
- L'arresto e le conseguenze
- L'intervento dei Vigili del Fuoco
L’episodio a Genova
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.00, in via Tanini, a Genova.
La Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione relativa a un uomo che si era introdotto in un negozio chiuso per lavori e ne era uscito poco dopo. Quasi contemporaneamente, è stato segnalato un incendio all’interno dello stesso locale.
L’intervento delle forze dell’ordine
Le volanti della Polizia sono arrivate rapidamente sul posto e hanno raccolto le testimonianze di alcune persone che avevano notato l’uomo allontanarsi in fretta dal negozio.
Gli agenti sono riusciti a intercettare e fermare il sospettato nelle vicinanze. Durante la perquisizione, il 34enne è stato trovato in possesso di uno zaino contenente un martello, una tenaglia, due accendini e tre bottiglie di birra sigillate.
I rilievi della Polizia Scientifica
La Polizia Scientifica, intervenuta sul luogo dell’incendio, ha effettuato i primi rilievi. All’interno dell’esercizio commerciale sono stati rinvenuti una bottiglia di vodka rotta e del presunto materiale infiammabile.
Inoltre, la porta d’ingresso del negozio risultava forzata, con il lucchetto divelto, segno evidente di effrazione e furto.
L’arresto e le conseguenze
Il presunto autore dei reati è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Marassi, dove attende la convalida dell’arresto.
Prima di essere trasferito in carcere, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti medici presso l’ospedale San Martino, da cui è stato dimesso con 1 giorno di prognosi.
L’intervento dei Vigili del Fuoco
Nel frattempo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che si erano sviluppate all’interno del negozio. Grazie al loro tempestivo intervento, l’incendio è stato rapidamente domato, evitando danni maggiori alla struttura e agli edifici vicini.
Le indagini della Polizia proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità ulteriori. Al momento, il 34enne egiziano resta indagato per incendio doloso e furto aggravato, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.