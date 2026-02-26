Incendio a Giarre, fiamme in un appartamento del condominio: 10 intossicati, morti alcuni animali intrappolati

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un incendio divampato in un condominio di Giarre ha provocato l’intossicazione di almeno dieci persone. Le fiamme hanno colpito una palazzina in corso Matteotti. Tra i feriti c’è anche una neonata, trasportata in ospedale in via precauzionale. Un 43enne ha riportato alcune ustioni nel tentativo di salvare un cane rimasto in casa. Altri animali sarebbero morti a causa dell’incendio.

Le fiamme sarebbero partite da un appartamento al secondo piano del condominio situato in corso Matteotti, a Giarre (Catania). Ancora da chiarire le cause, che verranno accertate al termine delle operazioni di spegnimento del rogo.

Al momento il bilancio dei feriti parla di dieci persone intossicate, tra cui una bambina di pochi mesi. Diversi animali domestici, invece, sarebbero morti.

L’allarme nella centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivato intorno alle 11 di giovedì 26 febbraio. A riportare le conseguenze più gravi è stato un 43enne rimasto ferito nel tentativo di portare in salvo il proprio cane, che era rimasto in casa.

L’uomo, che ha riportato alcune ustioni, è stato portato nel centro specializzato dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove sono state condotte altre tre persone.

Nella palazzina colpita dall’incendio, alta sei piani, sono rimasti uccisi altri animali domestici. In totale dieci persone sono rimaste intossicate, anche se nessuna in modo grave. Tuttavia, le condizioni di una bambina di appena due mesi vengono tenute sotto costante monitoraggio.

Per domare le fiamme divampate nel condominio di sei piani in corso Matteotti sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Inoltre, sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Giarre e alcune ambulanze, che hanno prestato i primi soccorsi alle persone rimaste intossicate dal fumo.

In via precauzionale, i bambini di una vicina scuola materna sono stati immediatamente evacuati e messi in sicurezza. La palazzina è stata dichiarata inagibile dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze degli inquilini e di altre persone che si trovavano nei pressi del luogo dell’incendio divampato a Giarre, in provincia di Catania.