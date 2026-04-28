Incendio a Gragnano vicino Napoli, Francesco Izzo trovato morto sulle sedie della cucina: indagini in corso

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un uomo di 79 anni è morto in un rogo in casa a Gragnano, nel Napoletano. I vigili del fuoco intervenuti nell’abitazione avrebbero trovato il corpo carbonizzato della vittima, Francesco Izzo, riverso in cucina. I carabinieri stanno indagando per ricostruire le cause dell’incendio.

L’incendio in casa a Gragnano

L’allarme incendio è scattato intorno alle 13 di martedì 28 aprile, in un appartamento al primo piano di una palazzina alla periferia di Gragnano, in provincia di Napoli.

Secondo quanto riportato da Ansa, all’arrivo nell’abitazione per spegnere il rogo, i vigili del fuoco avrebbero trovato l’uomo avvolto dalle fiamme sulle sedie in cucina.

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Rogo in provincia di Napoli: morto Francesco Izzo

Quando i soccorritori sono riusciti a spegnere il fuoco, il rogo era già divampato in tutta la stanza e per il 79enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castellammare di Stabia, che stanno effettuando tutti gli accertamenti per chiarire cosa abbia scatenato l’incendio e accertare le cause della morte di Francesco Izzo.

Al lavoro sui rilievi tecnici i militari della sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.

Le indagini

Alla luce dei primi elementi raccolti, gli inquirenti ipotizzano al momento che l’incendio possa essersi originato da un incidente domestico.

Stando a quanto ricostruito nelle indagini coordinate dalla procura di Torre Annunziata, l’anziano viveva nell’appartamento da solo, da quando circa un anno fa era rimasto vedovo.

Nella palazzina abitano anche i familiari del 79enne.

Secondo i numeri di Anpid, l’associazione nazionale prevenzione incidenti domestici, in Italia si contano ogni anno circa 50mila incendi in abitazione, con centinaia di morti causate dal monossido di carbonio e migliaia di ricoveri per intossicazione da fumo.