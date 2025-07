Incendio a La Maddalena, fiamme minacciano le case: persone salvate via mare, anche un disabile in carrozzina

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Incendio e paura a La Maddalena, in Sardegna. Una ventina di persone sono state salvate via mare dalla Capitaneria di Porto. Tra loro anche un disabile in carrozzina. Il rogo è scoppiato in località Giardinelli, dove si trovano alcune villette. I residenti sono fuggiti sulla spiaggia e poi sono stati tratti in salvo. Non si registrano feriti.

Incendio a La Maddalena, una ventina di persone salvate

Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di lunedì 8 luglio nei pressi del campo sportivo. L’incendio a La Maddalena ha poi minacciato alcune case della zona, favorito dalla presenza di macchia mediterranea e dal vento.

Turisti e residenti sono stati costretti a raggiungere il mare per mettersi in salvo. In tutto circa venti persone sono state messe in sicurezza dalla Capitaneria di Porto.

ANSA

Le operazioni di spegnimento dell’incendio a La Maddalena

L’intervento della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco

Le operazioni di salvataggio non sono state semplicissime a causa del fondale basso. Per raggiungere la spiaggia a La Maddalena dove si trovavano le persone fuggite dall’incendio, la Guardia Costiera ha dovuto utilizzare imbarcazioni più piccole, adatte a fondali bassi e rocciosi, mentre la motovedetta è rimasta al largo.

Le persone tratte in salvo, tra cui un disabile in carrozzina, sono state poi sbarcate su un tratto di costa sicuro, sempre sull’isola della Maddalena. Per domare l’incendio, sono intervenuti sul posto la protezione civile, i vigili del fuoco, i forestali.

Inoltre, il rogo è stato spento grazie all’intervento di un elicottero e un Canadair, che hanno effettuato diversi lanci.

Il sindaco di La Maddalena: “Incendio domato, grazie a tutti”

“Per fortuna non ci sono stati feriti, forse solo qualche danno alle proprietà limitrofe ma per ora nessuna casa ci risulta danneggiata abbiamo registrato qualche caso limite con il fumo che ha reso irrespirabile l’aria e in attesa dei mezzi della guardia costiera abbiamo portato via i disabili con un natante privato”, ha detto il sindaco Fabio Lai.

Lo stesso sindaco di La Maddalena ha ringraziato “tutte le forze in campo che partecipano al centro operativo comunale” per aver contribuito a domare l’incendio divampato nella tarda mattinata di lunedì 8 luglio sull’isola.

Durante l’estate la Sardegna è particolarmente esposta al problema degli incendi. Ieri, domenica 7 luglio, due roghi sono stati registrati a Villasalto e a Usini.