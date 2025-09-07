Incendio a Lazise vicino Verona, morta donna di 72 anni mentre il fratello è rimasto intossicato dal fumo
Si indaga per determinare le cause dell'incendio divampato a Lazise, in provincia di Verona: l'appartamento in cui è morta una donna è sotto sequestro
Tragedia nel centro storico di Lazise, in provincia di Verona: un incendio scoppiato in una palazzina di due piani è stato la causa della morte di una donna di 72 anni. Le fiamme hanno interessato soprattutto la camera da letto, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’anziana. Il fratello della donna è rimasto intossicato dal fumo ed è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso. Gli accertamenti sono in corso.
Incendio a Lazise, Verona
L’incendio è divampato in piazzetta Beccherie, nel centro storico, poco prima delle 12:00 di domenica 7 settembre. Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco. Al loro arrivo, purtroppo, per la donna non c’era più nulla da fare.
Il posto è stato prontamente raggiunto anche da carabinieri, polizia locale e sanitari. A causa delle fiamme e del forte calore, l’appartamento è rimasto gravemente danneggiato ed è stato dichiarato inagibile.
Lazise è un comune di quasi 7.000 abitanti in provincia di Verona, in Veneto
Indagini in corso
L’area è stata posta sotto sequestro. I tecnici dei vigili del fuoco e della sezione scientifica dei carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti, ai quali ne seguiranno anche altri, per stabilire l’origine del rogo.
Un altro incendio nel Veronese
Meno di una settimana prima, a non più di una mezzora d’auto, un altro incendio aveva colpito la provincia di Verona.
Un vasto incendio è divampato in uno dei magazzini della Geofin, azienda di prodotti chimici per l’agricoltura, nel comune di Oppeano.
Le fiamme sono state accompagnate da un’acre colonna di fumo e da alcune esplosioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono accorsi anche il sindaco di Oppeano Luca Faustini e Orfeo Pozzani, sindaco di Bovolone.
Il rogo ha causato preoccupazione per i fumi generati. Le autorità hanno così invitato la popolazione a tenere ben chiuse porte e finestre al fine di minimizzare i rischi.