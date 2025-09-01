Incendio a Lecce nell'azienda La Ferrosa, il Comune raccomanda di chiudere le finestre: alta colonna di fumo
Un incendio scoppiato nell'azienda La Ferrosa, alla periferia di Lecce, ha costretto l'Arpa a valutare la presenza di sostanze tossiche nell'aria
Scatta l’emergenza a Lecce per il rischio di esalazioni nocive da un incendio scoppiato in un’azienda di raccolta di ferro. Il rogo sta sviluppando un’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, impregnando l’aria dell’odore acre del materiale in fiamme. Mentre i vigili del fuoco sono al lavoro, sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Arpa, mentre il Comune ha raccomandato ai residenti in zona di tenere chiuse porte e finestre in via cautelativa.
L’incendio a La Ferrosa
L’incendio è divampato intorno alle 9 della mattina di lunedì 1 settembre nell’azienda La Ferrosa, una ditta che si occupa di recupero e lavorazione di rottami ferrosi e metallici, oltre che di autodemolizioni, nella zona industriale tra Lecce e il comune limitrofo di Surbo.
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e per accertare le cause del rogo. Per fronteggiare al meglio le fiamme è stato attivato il Centro coordinamento soccorsi e, come comunicato dalla prefettura, è stato richiesto il supporto di una squadra aggiuntiva dei vigili del fuoco da Brindisi, oltre alle autobotti messe a disposizione da esercito e aeronautica. Al momento non si sarebbero registrati gravi danni né sarebbero coinvolte persone.
La zona di Lecce dove si trova l’azienda in cui è scoppiato l’incendio
Il rischio esalazioni a Lecce
Come sottolineato dalla prefettura, citata dalla stampa locale, finora non risulterebbero situazioni di pericolo per la salubrità dell’aria.
Sul luogo dell’incendio sono arrivati però anche i tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpa), per eseguire i campionamenti dell’aria e verificare l’eventuale presenza di sostanze tossiche.
L’avviso del sindaco
In via cautelativa, il Comune di Lecce ha diramato un avviso in cui raccomanda ai residenti nelle zone circostanti l’azienda in fiamme di chiudere le finestre.
“In seguito all’incendio sviluppatosi questa mattina all’interno di un’azienda in via vecchia Surbo, l’amministrazione comunale di Lecce, in via precauzionale e per l’eventuale presenza di fumi, consiglia i cittadini residenti a Borgo Pace e nei quartieri Rudiae e Ferrovia di tenere chiuse porte e finestre, temporaneamente sino a conclusione dell’intervento dei vigili del fuoco”.
Il rogo arriva pochi giorni dopo un altro incendio in Salento, tra Torre Chianca e Torre Rinalda, e alle marine di Lecce, all’altezza di Spiaggiabella, che ha bruciato ettari di terreno, costringendo centinaia di residenti e turisti all’evacuazione.