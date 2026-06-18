Incendio a Livorno, nube nera sulla città: scuole chiuse nel giorno dell'esame di Maturità
A Livorno scoppia un grosso incendio in un'azienda di stoccaggio rifiuti: scuole chiuse nel giorno della Maturità
Un vasto incendio è scoppiato a Livorno in un’azienda che si occupa di demolizioni e smaltimento rifiuti. Dal rogo, divampato all’alba del 18 giugno, si è alzata una nube di fumo nero sulla zona nord della città. Il Comune ha invitato la popolazione a chiudere porte e finestre e a restare in casa e ha disposto la chiusura delle scuole. Non tutte però: le superiori restano aperte per lo svolgimento della prima prova scritta della Maturità.
- Maxi incendio in un'azienda a Livorno
- Il Comune: "Tenere chiuse porte e finestre"
- Scuole chiuse nel giorno dell'esame di Maturità
Maxi incendio in un’azienda a Livorno
Nelle prime ore di oggi, giovedì 18 giugno, è divampato un grosso incendio nella zona industriale di Livorno.
È accaduto in via dell’Ecologia, all’interno di un’azienda che si occupa di demolizioni, stoccaggio e smaltimento di rifiuti. Lo riporta RaiNews.
Il rogo ha provocato una densa nube di fumo nero che interessa principalmente la zona settentrionale della città.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici della protezione civile e dell’Arpat.
Il Comune: “Tenere chiuse porte e finestre”
Il Comune di Livorno fa sapere di aver attivato il Coc, centro operativo comunale, per monitorare l’evoluzione della situazione.
In una nota, l’amministrazione comunale invita la popolazione a:
- chiudere e mantenere chiuse porte e finestre;
- disattivare, ove possibile, impianti che prevedano l’immissione di aria dall’esterno;
- limitare le uscite e la permanenza all’aperto ai soli casi di assoluta necessità;
- evitare attività lavorative, sportive, ludiche e ricreative all’aperto;
- mantenere, per quanto possibile, gli animali da affezione e da cortile all’interno di locali chiusi;
- provvedere al lavaggio di tutti gli ortaggi e della frutta coltivata all’aperto sul territorio comunale, prima del loro consumo.
Scuole chiuse nel giorno dell’esame di Maturità
A causa dell’incendio il Comune ha disposto per la giornata di oggi la chiusura di nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie.
L’incendio è divampato nel primo giorno dell’esame di Maturità.
Per questo motivo la sospensione delle attività non riguarda le scuole superiori e medie, limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta della Maturità e gli esami di terza media.