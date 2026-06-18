Incendio a Livorno, nube nera sulla città: scuole chiuse nel giorno dell'esame di Maturità

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un vasto incendio è scoppiato a Livorno in un’azienda che si occupa di demolizioni e smaltimento rifiuti. Dal rogo, divampato all’alba del 18 giugno, si è alzata una nube di fumo nero sulla zona nord della città. Il Comune ha invitato la popolazione a chiudere porte e finestre e a restare in casa e ha disposto la chiusura delle scuole. Non tutte però: le superiori restano aperte per lo svolgimento della prima prova scritta della Maturità.

Maxi incendio in un’azienda a Livorno

Nelle prime ore di oggi, giovedì 18 giugno, è divampato un grosso incendio nella zona industriale di Livorno.

È accaduto in via dell’Ecologia, all’interno di un’azienda che si occupa di demolizioni, stoccaggio e smaltimento di rifiuti. Lo riporta RaiNews.

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Il rogo ha provocato una densa nube di fumo nero che interessa principalmente la zona settentrionale della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici della protezione civile e dell’Arpat.

Il Comune: “Tenere chiuse porte e finestre”

Il Comune di Livorno fa sapere di aver attivato il Coc, centro operativo comunale, per monitorare l’evoluzione della situazione.

In una nota, l’amministrazione comunale invita la popolazione a:

chiudere e mantenere chiuse porte e finestre ;

; disattivare, ove possibile, impianti che prevedano l’immissione di aria dall’esterno;

limitare le uscite e la permanenza all’aperto ai soli casi di assoluta necessità;

evitare attività lavorative, sportive, ludiche e ricreative all’aperto ;

lavorative, sportive, ludiche e ricreative ; mantenere, per quanto possibile, gli animali da affezione e da cortile all’interno di locali chiusi;

provvedere al lavaggio di tutti gli ortaggi e della frutta coltivata all’aperto sul territorio comunale, prima del loro consumo.

Scuole chiuse nel giorno dell’esame di Maturità

A causa dell’incendio il Comune ha disposto per la giornata di oggi la chiusura di nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie.

L’incendio è divampato nel primo giorno dell’esame di Maturità.

Per questo motivo la sospensione delle attività non riguarda le scuole superiori e medie, limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta della Maturità e gli esami di terza media.