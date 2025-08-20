Incendio a Malpensa provocato da un passeggero, paura per le fiamme nell'area check in del Terminal 1

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Paura e agitazione al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, dove un uomo di 26 anni, probabilmente un passeggero che ha perso il volo, ha dato fuoco a un cestino dei rifiuti, causando un incendio che ha poi distrutto pare dei desk. L’uomo è stato fermato e il rogo domato. Non si segnalano feriti né disagi al traffico aereo.

L’incendio al Terminal 1 di Malpensa

Paura e agitazione al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa nella mattinata di oggi – mercoledì 20 agosto 2025 – quando un uomo ha appiccato un incendio all’interno dell’area partenze.

Le fiamme sono divampate nei pressi dei desk del check-in numero 13, costringendo passeggeri e operatori a una rapida evacuazione per motivi di sicurezza.

iStock L’ingresso passeggeri nel Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano-Malpensa, dove un uomo ha appiccato un incendio dando fuoco a un cestino dei rifiuti

Il rogo, alimentato da liquido infiammabile, ha distrutto parte delle postazioni, ma è stato rapidamente domato dai Vigili del Fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita e l’operatività dello scalo non ha subito interruzioni.

Fermato l’uomo che ha appiccato l’incendio

Secondo le ricostruzioni, poco prima delle 11 l’uomo – 26 anni, di origine maliana, regolare sul territorio e senza precedenti – ha iniziato a inveire contro il personale nell’area check-in, poi ha estratto un martello colpendo i monitor che segnalano arrivi e partenze.

Subito dopo ha cosparso di liquido infiammabile un desk e ha appiccato il fuoco. A bloccarlo sono stati il personale di Sea e alcuni viaggiatori, che lo hanno trattenuto fino all’arrivo della Polizia e della Polaria.

I momenti di panico sono stati ripresi da diversi passeggeri e i video hanno rapidamente fatto il giro dei social, mostrando l’evacuazione del terminal e l’uomo bloccato a terra dagli agenti. Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.

L’intervento dei soccorsi

Le fiamme sono state inizialmente contenute con gli estintori in dotazione agli addetti aeroportuali, poi definitivamente spente dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Malpensa.

Per sicurezza, la zona interessata è stata evacuata e transennata, mentre i passeggeri venivano allontanati. Il fumo sprigionato dall’incendio è stato disperso con l’aerazione forzata dei locali.

Un video pubblicato sui social dei danni causati dall’incendio a Malpensa

Sul posto sono arrivati anche operatori del 118, ma non è stato necessario alcun ricovero. Le attività aeroportuali sono riprese regolarmente poco dopo l’intervento, lo scalo non ha registrato cancellazioni né ritardi significativi. Le autorità hanno sottolineato che l’incendio è stato circoscritto in breve tempo e che l’aeroporto è rimasto operativo per l’intera durata dell’intervento.