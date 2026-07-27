Incendio a Maratea vicino Potenza, 58 persone costrette a lasciare le loro case: il video delle fiamme

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I vigili del fuoco della provincia di Potenza hanno confermato che l’incendio alla vegetazione di Maratea è sotto controllo. Poco dopo la mezzanotte era scoppiato un vasto incendio che aveva interessato il territorio di Maratea, costringendo 58 persone a evacuare dalle proprie abitazioni. L’incendio è ancora in atto, ma è stato dichiarato sotto controllo. Al momento le operazioni sono svolte con un solo Canadair e l’elicottero regionale.

Incendio a Maratea

Poco dopo la mezzanotte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio è divampato un incendio nel territorio di Maratea. Le fiamme sono state velocemente alimentate dal vento e l’incendio si è fatto molto ampio, tanto da rendere necessaria l’evacuazione precauzionale di 58 residenti dalle proprie abitazioni.

Contro l’incendio sono intervenuti 28 vigili del fuoco, ai quali è stato necessario affiancare il supporto di tre Canadair e un elicottero della Regione.

A partire dalle ore 6:30 sono stati incrementati gli interventi per tentare di controllare le fiamme, operazione che al momento risulta riuscita. L’incendio non è ancora stato spento, ma domato.

Le fiamme dei tre distinti focolai

Anche se i vigili del fuoco hanno annunciato di avere sotto controllo l’incendio sulla vegetazione a Maratea, restano critici alcuni fronti.

Il territorio più critico risulta quello di Marina di Maratea.

In questa zona sono entrati in azione due Canadair per contenere l’incendio e tentare di non far raggiungere alle fiamme il centro abitato. Domato invece l’incendio a Castrocucco, ma molti ettari di vegetazione sono andati distrutti. Resta nell’aria un pesante fumo ed è visibile da distanza un’alta colonna di fumo nero.

Vigili del Fuoco

Un altro incendio domato è quello lungo la Fondovalle del Noce. È in queste zone che sono state evacuate le 58 persone dalle loro abitazioni.

Incendi in Italia

La settimana appena conclusa non ha messo fine agli incendi sulla penisola italiana. Dopo Gallipoli, sono tornati a bruciare anche la Murgia e il Gargano. Nella giornata di domenica, un vasto incendio ha colpito Peschici spingendosi fino alle spiagge.

Le fiamme sono alimentate dalla perturbazione che sta attraversando l’Italia dopo giorni di caldo estremo. Le raffiche di vento spingono le fiamme su territori sempre più ampi che rendono difficili le operazioni di contenimento da parte dei vigili del fuoco.

Dai sindacati e dai vigili del fuoco arriva la richiesta di maggiore prevenzione, ma soprattutto di più mezzi per supportare il territorio nei periodi estivi, quando contenere gli incendi è più difficile.

Il segretario generale della Flai Cgil di Lecce, spiega che questi episodi raccontano “un’emergenza ambientale e sociale senza precedenti che rischia di restituire un paesaggio fatto di cenere e macerie”. Da qui la richiesta di disporre di personale e mezzi adeguati, ma anche di programmare la lotta agli incendi boschivi facendo prevenzione tutto l’anno e non soltanto nella stagione più calda.