Incendio a Marina Julia di Monfalcone in una palazzina di sei piani, cinque feriti e circa 30 evacuati

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una palazzina di sei piani è stata evacuata a Marina Julia di Monfalcone, in provincia di Gorizia, per un incendio che rischiava di intrappolare tra fumo e fiamme alcuni dei condomini. Sei squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per spegnere il rogo, divampato nell’edificio per cause ancora da accertare. Il bilancio è di cinque feriti lievi, tra cui una donna con disabilità di 64 anni e il marito di 66, le ultime due persone soccorse.

L’incendio a Marina Julia di Monfalcone

L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di sabato 31 ottobre in un condominio della località balneare in provincia di Gorizia. Per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento di diversi equipaggi dei vigili del fuoco, data anche la delicatezza dell’intervento per la presenza di bombole e un’inquilina allettata.

Sul posto è arrivato il personale sanitario, con ambulanze e un elisoccorso inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, oltre agli agenti del commissariato di Monfalcone e i carabinieri.

I soccorsi

Buona parte degli abitanti dello stabile ha lasciato le abitazioni in autonomia, ma durante le operazioni di spegnimento si è temuto che alcune persone potessero rimanere bloccate nella cortina di fumo sprigionato dal rogo.

In particolare due coniugi di 64 e 66 anni, tratti in salvo per ultimi e trasportati in elicottero all’ospedale di Trieste. Per soccorrere la donna con disabilità è stato necessario calarla con una barella tramite un’autoscala.

Oltre loro sono state altre tre le persone ospedalizzate per le conseguenze del fumo, tra cui un ventenne, ma nessuno dei cinque feriti risulta in gravi condizioni.

Evacuata la palazzina

Come spiegato dall’ispettore dei Vigili del Fuoco Stefano Fernetti al TgR Rai del Friuli, si è trattato di un intervento “complesso“: “Abbiamo avuto difficoltà ad accedere sia dal vano scale, che dalla terrazza perché c’era un accumulo di materiale talmente grande che non ci ha permesso di entrare prontamente all’interno dell’edificio”.

In totale sarebbero una trentina gli evacuati. In attesa delle verifiche sulla sicurezza dell’edificio, diverse famiglie hanno trovato ospitalità da amici e parenti, mentre il Comune si è attivato per offrire una sistemazione a sette nuclei in un albergo.