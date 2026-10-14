Incendio a Melito di Napoli, in fiamme palazzo di via Po: forse un cortocircuito, evacuata la scuola De Curtis

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Mercoledì 14 ottobre, in mattinata, anche la scuola Antonio De Curtis di via Arno, a Melito di Napoli, ha dovuto far uscire alunni e insegnanti a causa del fumo di una palazzina in fiamme a due passi, in via Po. Il fuoco era partito dalla mansarda, dove fortunatamente non abita nessuno, e con il vento forte di quelle ore la nube nera si è allargata su tutto il rione 219. L’edificio è stato sgomberato per intero e, per fortuna, non ci sono feriti.

Incendio in via Po a Melito, le fiamme nella mansarda e i residenti in strada

Quando i carabinieri della tenenza sono arrivati al civico 10, poco prima delle 11, le fiamme avevano già preso il piano mansardato e danneggiato il tetto. Dalla strada si vedevano alte sopra la tettoia del palazzo, che è all’angolo con via Leonardo da Vinci. Chi ci abita è sceso tra urla e agitazione, con la paura che il fuoco si allargasse agli appartamenti o che in casa fosse rimasto qualcuno.

La colonna di fumo, nelle immagini finite sui social, si vede da chilometri, e in poco tempo la preoccupazione ha preso tutto il quartiere. La 219, come a Melito viene chiamato il rione, è la zona di case popolari che deve il nome alla legge del 1981 sulla ricostruzione dopo il terremoto dell’Irpinia.

Evacuata la scuola De Curtis, sgomberato il palazzo di via Po

Alla De Curtis il fumo è arrivato con il vento. Studenti, docenti e personale sono stati portati fuori per precauzione e sono rimasti all’esterno mentre i vigili del fuoco lavoravano sul tetto della palazzina.

In via Po la zona è stata chiusa da carabinieri e vigili urbani, e Il Mattino segnala sul posto pure gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca. I pompieri hanno spento le fiamme prima che si estendessero al resto dello stabile e nessuno è rimasto intossicato dal fumo. Sul luogo, si è recata di persona anche la sindaca Dominique Pellecchia, per verificare i danni e sincerarsi delle condizioni degli abitanti.

Le cause dell’incendio a Melito, si guarda all’ascensore

Sull’origine del rogo indagano i carabinieri. Nelle prime ricostruzioni si parla dell’ascensore, che ha il motore in cima al palazzo. Con probabilità si è trattato quindi di un malfunzionamento. Conferme ufficiali, finora, non ne sono arrivate, e per il rientro delle famiglie nella palazzina non è stata ancora indicata una data.