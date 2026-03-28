Incendio a Milano, brucia un appartamento in via Menabrea: collassa parte del tetto del palazzo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Momenti di paura a Milano per un incendio che ha colpito una palazzina di cinque piani. È successo in via Menabrea, nella zona nord della città, non lontano da Maciachini. Sul posto sono intervenute sei squadre di vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. Un appartamento al quarto piano è stato completamente distrutto e la palazzina è stata evacuata.

Incendio in via Menabrea a Milano

Le fiamme sarebbero partite da una casa situata al quarto piano della palazzina intorno alle 16 di oggi, sabato 28 marzo.

Parte del tetto dell’edificio è collassata a causa dei danni provocati dalle fiamme. In via precauzionale, i condomini presenti nel palazzo sono stati evacuati e messi in sicurezza. Al momento non risultano feriti o persone intossicate.

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Sul posto sei squadre di vigili del fuoco

L’intervento dei vigili del fuoco è durato un paio d’ore. Circa trenta uomini hanno lavorato per mettere in sicurezza la palazzina, iniziando poi le attività di bonifica.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, per soccorrere eventuali intossicati o feriti, e gli agenti della polizia locale del Comune di Milano. Ancora presto per accertare le cause dell’incendio, che secondo i primissimi riscontri – ancora tutti in fase di verifica – sarebbe partito dal quarto piano per motivi ancora non chiari.

Prima di svolgere le indagini, infatti, sarà necessario mettere in sicurezza la palazzina di cinque piani situata in via Menabrea, una strada che incrocia via Farini più o meno all’altezza di Maciachini.

Pochi giorni fa l’incendio in un appartamento di Bresso

La zona è stata interdetta al traffico per permettere alle sei squadre dei vigili del fuoco di lavorare liberamente. Pochi giorni fa a Bresso, comune della zona nord dell’hinterland di Milano, un incendio ha devastato un appartamento, provocando la morte di un cane.

Il proprietario della casa, un uomo di 84 anni, è finito in ospedale a causa dell’intossicazione da fumi. Secondo i primi accertamenti, in quel caso l’incendio sarebbe partito da un mozzicone di sigaretta spento male e finito nel sacco della spazzatura che si trovava sul balcone al quinto piano.

Il rogo era scoppiato dopo che l’anziano era uscito di casa.