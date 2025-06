Incendio a Milano, donna morta dopo essersi lanciata nel vuoto: il racconto dei testimoni, "sembrava nuda"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Spuntano nuovi elementi sulla morte della donna di 48 anni nell’incendio scoppiato a Milano in viale Abruzzi. La 48enne si è lanciata nel vuoto dal quarto piano dopo che in casa, nella notte, erano divampate le fiamme. Alcuni testimoni hanno raccontato i momenti di paura vissuti a causa del rogo.

Il racconto di una testimone dell’incendio a Milano

Una vicina di casa della 48enne morta nell’incendio a Milano lanciandosi dal quarto piano del suo appartamento in fiamme ha raccontato all’ANSA: “Sono stata svegliata dalle urla lancinanti di quella povera donna, è stato sconvolgente”.

La testimone, che abita in viale Abruzzi accanto all’edificio in cui si è verificato il rogo, ha aggiunto: “Ho visto le fiamme, ho visto bene la signora, sono sotto choc”.

Fonte foto: ANSA

Le fiamme nell’appartamento in cui si sviluppato l’incendio a Milano.

L’altra testimonianza sull’incendio in viale Abruzzi a Milano

Un’altra donna, che abita al quinto piano del palazzo in viale Abruzzi a Milano (l’incendio si è verificato al quarto piano), ha raccontato: “Ho sentito urlare ma non sapevo cosa stesse succedendo. Ho tirato su la tapparella e ho visto delle fiamme enormi. Ho chiamato mio marito che era già a letto e siamo scappati giù. Non potevamo fare altro. C’era fumo dappertutto”.

Della vittima ha detto: “La conoscevamo di vista, buongiorno e buonasera. Litigi? Non mi risulta, non lo so, direi stupidaggini”.

Un testimone dell’incendio a Milano: “Sembrava nuda”

Un altro testimone ha raccontato ai microfoni di ANSA: “Quando siamo scesi lei era per terra. Secondo me era nuda, sembrava nuda. Per me era a letto quando è scoppiato l’incendio”.

La ricostruzione dei fatti sull’incendio a Milano

Stando a quanto riportato da ANSA sull’incendio in viale Abruzzi a Milano, in base a quanto emerso dai primi accertamenti la porta dell’appartamento in cui si è verificato il rogo era chiusa dall’esterno. Il compagno della vittima sarebbe stato trovato in un bar. È stato condotto in Questura.

Secondo indiscrezioni dei soccorritori giunti sul posto riportate ancora da ANSA, alcuni testimoni avrebbero raccontato di una presunta lite tra i due, non si sa se subito prima o nelle ore precedenti. La vittima è stata vista gettarsi nel vuoto da sola.

