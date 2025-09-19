Incendio a Milano in via Forze Armate, donna morta in ospedale: viveva col marito, ma lui non era in casa

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un incendio si è sviluppato, per cause ancora non chiarite, in un’abitazione di via Forze Armate a Milano nella mattinata del 19 settembre. Una donna, che abitava nell’appartamento interessato dal rogo, è morta a causa dell’inalazione dei fumi dell’incendio. Il marito, invece, è illeso: si trovava fuori casa per delle commissioni.

I dettagli sull’incendio di via Forze Armate a Milano

Una donna di 59 anni è morta in ospedale, a causa dell’intossicazione legata alle esalazioni dei fumi di un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento. È successo nella mattinata del 19 settembre, in via Forze Armate 327 a Milano.

Erano circa le 8.30 del mattino quando una colonna di fumo nero e il rogo che avvolgeva la casa, sita al primo piano di un palazzo, sono stati avvistati dai vicini della donna.

Il rogo è divampato, per cause da chiarire, in via Forze Armate a Milano

Sono stati proprio loro a lanciare immediatamente l’allarme al 112. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con cinque mezzi, insieme ai sanitari accorsi con automedica e ambulanza.

Morta una donna: aveva 59 anni

L’intervento dei Vigili del Fuoco presso la palazzina di via Forze Armate a Milano ha permesso di spegnere l’incendio.

Purtroppo, tuttavia, la donna che viveva nell’abitazione era dentro l’appartamento che è andato in fiamme. I sanitari di Areu hanno soccorso la 59enne, portata d’urgenza presso l’ospedale San Carlo. Qui la donna è morta per una grave intossicazione da fumo.

La donna viveva nell’abitazione con il marito, che però non si trovava in casa al momento del rogo.

Le indagini delle Forze dell’Ordine

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato l’incendio avvenuto nell’appartamento di via Forze Armate.

Tuttavia, si sa già che il rogo ha interessato solamente l’appartamento abitato dalla donna morta nel rogo. Un altro dettaglio noto alle Forze dell’Ordine è che la casa era chiusa dall’interno.

Gli agenti della Questura di Milano hanno raggiunto i soccorritori sul posto per dare il via alle indagini. La Polizia Locale, invece, è intervenuta per chiudere il tratto di strada interessato e consentire ai soccorritori di agire.