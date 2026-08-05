Incendio a Milano in via Mauro Macchi, 13 auto in fiamme vicino alla stazione: evacuate 130 persone dall'hotel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un incendio, sviluppatosi nelle prime ore del mattino di mercoledì 5 agosto 2026 in via Mauro Macchi a Milano, ha spaventato residenti e non solo. Tra le vie della zona della stazione centrale, infatti, si è alzato molto fumo, tanto che è stata resa necessaria l’evacuazione di un hotel in via precauzionale. Nel rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte diverse auto che hanno preso fuoco.

Incendio in via Mauro Macchi a Milano

Le fiamme si sarebbero sviluppate all’alba di mercoledì 5 agosto 2026, per cause ancora da accertare. L’incendio, che inizialmente aveva coinvolto solo alcune vetture, si è velocemente propagato coinvolgendo decine di mezzi.

La prima chiamata per una richiesta di soccorsi è arrivata attorno alle 5 e i vigili del fuoco, giunti sul posto, si sono ritrovati a combattere contro un’alta colonna di fiamme.

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Auto avvolte dalle fiamme

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, coadiuvate da tre mezzi del soccorso e dalle pattuglie di polizia locale e agenti della questura giunti sul posto dopo aver notato il fumo nel corso del servizio di controllo.

Al loro arrivo, i pompieri si sono messi all’opera per domare l’incendio che, intanto, aveva inghiottito diverse auto.

Inizialmente, secondo quanto riferisce Adnkronos, erano tre le vetture segnalate come carbonizzate, ma il bilancio ben presto è peggiorato. Almeno 13, secondo quanto riferito, sarebbero le vetture danneggiate dalle fiamme.

Hotel evacuato per precauzione

Nella zona interessata dall’incendio ci sono anche diversi alberghi. Uno di questi, lo Starhotel, è stato evacuato in via precauzionale.

I 130 ospiti dell’hotel, infatti, sono stati fatti uscire dalle stanze per permettere la messa in sicurezza dell’albergo.

Successivamente, appurate le condizioni necessarie, è stato dato il via libera per il ritorno in struttura.

Non si registrano feriti né intossicati.

Incendio in via Macchi, le ipotesi sul rogo

Le strade limitrofe a via Mauro Macchi sono state bloccate dalla polizia locale per permettere ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento del rogo.

A indagare sulle possibili cause dell’incendio è la polizia di Stato. Al momento non è nota l’origine del rogo, ma non è escluso che le fiamme possano essere divampate da una delle vetture in sosta nel tratto, propagandosi poi agli altri mezzi.