Incendio a Milano, salvata una donna e il suo cane: l'ipotesi delle fiamme forse causate da una sigaretta

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Un incendio è divampato in uno stabile in piazzale Udine, nella zona nord-est di Milano. Una donna e il suo cane che si trovavano nell’appartamento che stava andando a fuoco sono stati salvati dal pronto intervento dei soccorritori. L’ipotesi è che le fiamme abbiano avuto origine da una sigaretta.

L’incendio a Milano

L’incendio sarebbe scoppiato intorno alle 8:30 del mattino del 7 novembre in uno stabile di piazzale Udine a Milano. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona che hanno visto il fumo visibile dall’esterno e le fiamme.

Sul posto sono tempestivamente arrivate sette squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno recuperato una donna che si trovava in un appartamento dell’edificio insieme al proprio cane. La 42enne è stata affidata alle cure dei sanitari e sarebbe rimasta lievemente intossicata.

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La donna è stata accompagnata da un’ambulanza in codice verde all’Istituto clinico Città Studi, dove è ricoverata in osservazione, e non si sarebbero registrati altri feriti o persone coinvolte. L’animale è stato affidato ai parenti.

L’ipotesi sull’incendio

Secondo quanto ricostruito finora e riportato da Milano Today, il rogo ha avuto origine in un appartamento al quinto piano di un edificio di sei piani complessivi che si trova al civico 8 di piazzale Udine. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’immobile e completare le verifiche sulla stabilità della struttura, per poi effettuare le operazioni di bonifica.

Solo due appartamenti sarebbero inagibili, ma sono in corso gli accertamenti tecnici per stabilire le esatte cause che hanno scatenato le fiamme. Una delle ipotesi al vaglio sarebbe la presenza di una sigarezza come miccia del rogo.

A luglio, sempre nella stessa zona, in via Riccardi, un incendio aveva distrutto un appartamento, provocando la morte di una coppia di anziani. I coniugi avevano gestito per molti anni una macelleria e per questo erano molto conosciuti nel quartiere.

Un incendio anche a Genova

Nella stessa giornata, un incendio si è verificato anche in un appartamento a Genova in via Robino nel quartiere di Marassi. I Vigili del Fuoco hanno trovato il cadavere di una donna nel corso dello spegnimento del rogo. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avvertito la Procura e il medico legale.

Sul posto sono arrivati immediatamente anche gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile di Genova, diretti da Antonino Porcino, ma i primi accertamenti hanno escluso l’ipotesi di un delitto. La porta di ingresso e le finestre erano chiuse dall’interno.

La donna, che aveva 58 anni, viveva sola. In cucina, locale da cui è partito il rogo sono stati trovati parecchi scatoloni. L’ipotesi più accreditata al momento è quella dell’incidente domestico, ma non può essere escluso neppure il gesto volontario.