Teatro Sannazaro a Napoli in via Chiaia "completamente compromesso", si indaga per incendio colposo

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Inferno a Napoli. Un incendio ha interessato il teatro Sannazaro di via Chiaia, sembra che la cupola sia stata divorata dalle fiamme. L’allarme sarebbe stato lanciato dai residenti, anche i palazzi circostanti infatti sarebbero stati danneggiati dal rogo. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno definito il teatro “completamente compromesso”. Ci sarebbero almeno 8 intossicati: l’aria sarebbe irrespirabile. La Procura di Napoli indaga per incendio colposo.

Almeno 8 intossicati

L’incendio sarebbe scoppiato all’alba di martedì 17 febbraio, con le fiamme che – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – si sarebbero propagate molto velocemente, coinvolgendo il teatro Sannazaro di via Chiaia.

Ci sarebbero almeno 8 intossicati, tutti portati in ospedale ma nessuno sarebbe in gravi condizioni: non è chiaro se si tratti di membri delle 5 squadre dei vigili del fuoco intervenute per contenere il rogo o di residenti.

ANSA

Anna Infante, una delle residenti, ha raccontato ad ANSA di essere stata tra le prime anche ad abbandonare uno degli edifici coinvolti dalle fiamme: “Mi sono accorta che qualcosa non andava dal forte fumo che aveva invaso la nostra casa, il fumo ci arrivava addirittura alle ginocchia. In un primo momento ho quasi pensato che fosse stata la lavastoviglie a creare dei problemi, poi mi sono affacciata, io abito al secondo piano, e ho visto le fiamme del teatro Sannazaro. Ho chiamato subito la polizia che in pochi minuti è arrivata, ci ha fatto immediatamente uscire dall’appartamento: a un certo punto un vigile del fuoco mi ha anche detto che il mio appartamento era crollato. Io questo non lo so, da stamattina non sono più rientrata in casa e spero solo che il mio appartamento sia salvo”.

Danni al teatro Sanazzaro: “Completamente compromesso”

La cupola del Sannazaro è completamente distrutta, nel crollo avrebbe colpito la platea.

Sul posto anche Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro: la nipote dell’attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime dopo che le hanno riferito lo stato del teatro.

Poi, secondo quanto riferito dall’attore Lucio Perri ad ANSA, “Lara ci sta dando la forza e ci ha detto a chiare lettere che ripartiremo più forti di prima. Lara Sansone e Sasà al momento non se la sentono di parlare, ma dopo il primo attimo di scoramento hanno subito reagito e ci stanno dando forza, ne sono certi, noi ripartiremo. Dovevamo andare in scena questo fine settimana, la stagione era tutta sold out. Questo non è solo un teatro questo è un simbolo di Napoli e noi ritorneremo”.

Il comandante dei vigili del fuoco, Giuseppe Paduano, ha dichiarato che “i danni sono ingenti, il teatro purtroppo è stato completamente compromesso. All’interno ci sono ancora dei piccoli focolai che a breve spegneremo. Sulle cause è ancora presto valutare, ora prima spegniamo l’incendio e poi valutiamo”.

Danni agli edifici vicini

Anche gli edifici vicini avrebbero subito dei danni: quello nella foto diventata virale sui social, infatti, sarebbe un condominio adiacente lo storico teatro, realizzato in gran parte in legno.

L’allarme sarebbe stato lanciato proprio da alcuni residenti: “Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante, siamo in casa con i fazzoletti sul naso”, hanno dichiarato alcuni di loro ad ANSA.

Diverse abitazioni vicine al teatro sono state evacuate: gli appartamenti raggiunti dalle fiamme sarebbero 22, ma non tutti abitati perché alcuni fungerebbero da studi professionali. Lo ha confermato proprio Paduano: “Al momento è impossibile stabilire il numero delle persone che sono state evacuate in quanto alcuni appartamenti non erano abitati al momento dell’incendio. All’interno del teatro le fiamme sono sotto controllo mentre restano dei focolai all’interno di due appartamenti”.

La colonna di fumo è stata visibile da diverse zone della città.

Indagini per incendio colposo

La Procura di Napoli indaga per incendio colposo a carico di ignoti: il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Mario Canale.

Il dolore del sindaco Manfredi

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, si è presentato in via Chiaia. Ai giornalisti presenti ha riferito che “è veramente un grande dolore perché perdere un teatro storico come questo, è una ferita profonda per la storia e la cultura della città”

E ancora: “Cercheremo di fare di tutto per fare in modo che possa essere restituito a Napoli e tornare ad avere la funzione che ha sempre avuto in tutti questi anni”.

La promessa del ministro Giuli

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, durante l’intervento nel palazzo del Comune di La Spezia ha promesso che “la piccola grande bomboniera di Napoli tornerà splendida com’era prima”, riferendosi proprio al Teatro Sannazaro.