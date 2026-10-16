Incendio a Napoli venerdì 16 ottobre nella zona industriale, colonna di fumo nero dal capannone di via Brin

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Vasto incendio a Napoli nella zona industriale di Gianturco. Nelle prime ore di venerdì 16 ottobre in numerosi quartieri della città è stato possibile vedere un’alta e densa colonna di fumo nero che si è levata da un capannone in via Brin 28. Le cause dell’incendio restano al momento da accertare, non ci sarebbero feriti.

Incendio a Napoli

Spavento a Napoli, non lontano dalla stazione centrale e nella zona di Gianturco. Qui, da un capannone, si è alzata una colonna di fumo nero dopo lo scoppio di un rogo.

Come riportato da Il Roma, le fiamme sarebbero partite da un autoparcheggio, avrebbero quindi interessato un’autospazzatrice lì parcheggiata per poi coinvolgere un box deposito di merce cinese.

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Le fiamme e la colonna di fumo a Gianturco

Sul posto si sono diretti subito, insieme ai carabinieri, i vigili del fuoco che hanno iniziato le attività di spegnimento, come conferma una comunicazione delle 7:45 in cui fanno presente come nelle operazioni siano impegnate tre squadre di pompieri con 4 autobotti e carro aria. Al momento non risultano feriti, restano da accertare le cause dell’incendio.

È stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) istituito presso la Prefettura di Napoli.

In via precauzionale, la Prefettura ha invitato residenti e chi lavora nell’area interessata a evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all’aperto, chiudere porte, finestre, serrande, e qualsiasi altra apertura verso l’esterno, a spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o sistemi di ricircolo dell’aria e a contattare un medico coloro i quali dovessero avvertire sintomi quali bruciore o difficoltà respiratorie.

Pompieri al lavoro

Il rogo nella periferia est di Napoli è avvenuto intorno alle ore 6,00 del mattino. Dalla zona di Gianturco, confinante con la stazione Garibaldi e via Marina, il fumo si è diffuso in tutta la città ed è stato visto anche nei quartieri del centro storico e in quelli collinari.

A prendere fuoco sarebbe stato un capannone adibito a deposito industriale. Evacuata, per precauzione, una casa vicina allo scoppio dell’incendio, nessun appartamento è stato comunque raggiunto dalle fiamme.

Asia Napoli, Azienda Servizi di Igiene Ambientale, ha comunicato che l’evento si è verificato all’interno di un deposito di proprietà e gestione di un’azienda terza fornitrice, presso la quale erano custoditi mezzi della stessa impresa impiegati nei servizi di spazzamento meccanizzato e che tutti i servizi di igiene urbana sul territorio proseguiranno regolarmente e senza alcuna interruzione.

La qualità dell’aria monitorata dall’Arpac

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (Arpac) ha reso noto che al momento non sono stati superati i limiti di legge per gli inquinanti monitorati dalle centraline della qualità dell’aria dopo l’incendio, ma ulteriori controlli saranno effettuati anche nelle prossime ore.

I tecnici hanno installato un campionatore ad alto flusso d’aria per rilevare l’eventuale presenza di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili: si attendono i risultati.