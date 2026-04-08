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A Neviano degli Arduini (Parma) è stato identificato l’autore di un incendio boschivo colposo causato dalla combustione imprudente di residui vegetali, senza la dovuta comunicazione preventiva. L’episodio, che ha interessato circa 11.300 m2 di area boschiva, è stato accertato dal Nucleo Carabinieri Forestali di Langhirano, come reso noto dalle forze dell’ordine. Negli ultimi giorni sono state elevate alcune sanzioni per accensioni di fuochi non autorizzate, in un contesto di particolare rischio dovuto alle condizioni climatiche avverse.

Vasto incendio a Neviano degli Arduini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Forestale di Langhirano ha svolto un’attività di controllo intensificata sul territorio parmense, con l’obiettivo di prevenire e reprimere comportamenti pericolosi legati alla gestione dei residui vegetali.

In particolare, a Neviano degli Arduini (Parma) è stato individuato il responsabile che, bruciando materiale vegetale senza le dovute precauzioni e senza aver avvisato le autorità competenti, ha provocato un incendio boschivo colposo. L’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica per il reato commesso.

Le condizioni di rischio e le misure di prevenzione

La situazione di questi giorni è stata aggravata dall’assenza di precipitazioni, dalle temperature elevate, dalla presenza di vegetazione secca e dal vento, fattori che hanno aumentato notevolmente il rischio di incendi boschivi. L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna ha quindi attivato la “fase di attenzione” per il pericolo di incendi nei boschi.

Le autorità raccomandano a chiunque debba bruciare residui vegetali di evitare questa pratica in condizioni climatiche sfavorevoli e, se strettamente necessario, di adottare tutte le precauzioni possibili: evitare giornate ventose, spegnere i fuochi entro le 11 del mattino, limitare la quantità di materiale bruciato e presidiare costantemente il fuoco fino al completo spegnimento.

Sanzioni e controlli sul territorio

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, i Nuclei Forestali del parmense hanno intensificato la vigilanza, anche a scopo preventivo, sanzionando alcuni trasgressori che hanno acceso fuochi senza la preventiva comunicazione al numero verde regionale.

La pratica di bruciare residui vegetali, sebbene consentita, deve essere sempre segnalata alle autorità per consentire un monitoraggio efficace e ridurre il rischio di incendi. In caso di mancata comunicazione e di comportamenti imprudenti, come accaduto a Neviano degli Arduini, si rischia di incorrere in sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, in procedimenti penali.

IPA