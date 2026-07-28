Incendio a Novate Milanese nella ricicleria di A2A, in fiamme rifiuti di tutti i tipi: custode intossicato

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Azienda in fiamme. Un incendio, la mattina di martedì 28 luglio è scoppiato nella ricicleria di Novate Milanese gestita dall’operatore A2A. Le fiamme avrebbero distrutto un magazzino e bruciato rifiuti di tutti i tipi. Impressionante la colonna di fumo nero che si è alzata in cielo, visibile da chilometri. Il custode, un uomo di 55 anni, sarebbe stato ricoverato per intossicazione e lievi ustioni.

L’incendio nella ricicleria di A2A

Sul posto, riferisce ANSA, sono intervenuti 12 mezzi dei vigili del fuoco intorno alle 5 del mattino.

La caratteristica nuvola nera che si è alzata dal luogo dell’incendio è accompagnata dall’inevitabile odore acre.

In fiamme, dicono i pompieri, rifiuti di tutti i tipi contenuti nel solo capannone che ha preso fuoco: sono comunque state circoscritte e i 35 vigili del fuoco intervenuti si occuperanno delle attività di bonifica e smassamento dopo aver spento gli ultimi focolai.

Secondo AGI, al momento è difficile capire quali siano le cause dell’incendio che ha interessato circa la metà dell’isola ecologica.

Come sta il custode

Il custode dell’impianto, un uomo di 55 anni, sarebbe stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano perché intossicato.

Avrebbe anche riportato lievi ustioni, ma – spiega ANSA – non sarebbe in gravi condizioni.

Vigili del Fuoco

Analisi sulla qualità dell’aria: “Chiudete le finestre”

Allertata anche l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), al fine di valutare la qualità dell’aria: stando ai primi rilievi dei tecnici non sarebbero però state rilevate sostanze inquinanti, anche perché le fiamme avrebbero interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta, riferisce AGI.

Nel frattempo, la Protezione civile di Novate Milanese ha invitato tutti i residenti di via Baranzate e delle vie limitrofe a tenere chiuse porte e finestre e, se possibile, a evitare di uscire fino a nuove comunicazioni. L’invito comprende la limitazione delll’utilizzo dei condizionatori, che prelevano aria dall’esterno.