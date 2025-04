Incendio a Palermo all'ex Chimica Arenella, in fiamme anche rifiuti tossici: area nuovamente colpita dai roghi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un vasto incendio è scoppiato nell’ex Chimica Arenella a Palermo, interessando cumuli di rifiuti abbandonati e generando fumo denso. I vigili del fuoco hanno circoscritto il rogo, ma le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per diverse ore. Le cause sono ancora da accertare: la preoccupazione riguarda possibili materiali tossici tra i rifiuti.

Fiamme nell’area industriale di Palermo

L’incendio è divampato nel pomeriggio di martedì 8 aprile nell’ex area Chimica Arenella di Palermo, nei pressi di piazza Monsignor Filippo Pottino.

Le fiamme hanno avvolto la massa di rifiuti accumulati, sollevando una pesante nube di fumo che ha suscitato preoccupazioni riguardo alla possibile presenza di sostanze pericolose tra i materiali bruciati.



L’incendio è avvenuto nell’area industriale dell’ex Chimica Arenella a Palermo

L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo, di vaste proporzioni, si diffondesse ulteriormente, con le operazioni di estinzione e bonifica che li hanno impegnati per tutta la serata.

Dove è avvenuto l’incendio

Il punto in cui ha avuto origine il rogo è un’area industriale dismessa nella zona nord della città, sito che ospitava rifiuti abbandonati e ammassati.

Le fiamme hanno sfiorato marginalmente anche alcuni magazzini della Polizia Municipale, fortunatamente senza danneggiarli gravemente. Le indagini per determinare le cause sono in corso, e si ipotizza anche l’eventualità di dolo.

Il precedente all’ex Chimica Arenella

L’area dell’ex Chimica Arenella era già stata colpita da un incendio simile nello scorso mese di luglio. I pompieri erano intervenuti con quattro squadre, con le operazioni di spegnimento che erano perdurate fino alla notte.

Il rogo di martedì porta quindi nuovamente l’attenzione sull’ex polo industriale, da tempo oggetto di progetti di riqualificazione e attualmente pericoloso per la presenza di materiali inquinanti.

Un altro incendio a Palermo

Solo 10 giorni fa, a Palermo, un incendio aveva distrutto un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Archimede, nel quartiere Borgo Vecchio.

Le fiamme, che avevano coinvolto un attico e superattico, erano divampate durante la notte ed erano state estinte solo al mattino dopo ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco.

All’interno dell’appartamento una famiglia, composta da marito, moglie e tre bambini, trasportata in ospedale con sintomi di intossicazione da fumo.

Fortunatamente, tutti erano stati messi in salvo, mentre gli altri occupanti della palazzina erano stati evacuati a scopo precauzionale.